Es kann die letzte Chance gewesen sein, im Titelrennen noch einmal Druck auf den FC Bayern auszuüben.

RB Leipzig musste sich in der Freitagspartie des 29. Spieltags gegen die TSG Hoffenheim mit einem 0:0 begnügen. In allerletzter Minute wurde der Kopfballtreffer von Yussuf Poulsen nach Videobeweis aufgrund eines Handspiels zurückgenommen (90.+6).

RB verpasst damit die Chance, mit einem Sieg den Rückstand auf den Tabellenführer aus München auf zwei Zähler zu verkürzen. (Der Spielverlauf zum Nachlesen)

Anzeige

Vor dem Top-Duell der Bayern beim VfL Wolfsburg beträgt der Vorsprung stattdessen vier Punkte, bei einem Sieg der Münchner sogar sieben. (Bundesliga-Tabelle)

Der CHECK24 Doppelpass mit Armin Veh und Urs Meier am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Angelino gibt Comeback

Nagelsmanns Ex-Klub Hoffenheim blieb zwar im fünften Liga-Spiel in Folge ohne Sieg, landete mit dem Punkt aber einen wichtigen Achtungserfolg. Mit 32 Zählern besteht für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß jedoch weiterhin Abstiegsgefahr.

Leipzig hatte über weite Strecken deutlich mehr vom Spiel, kam aber nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Am ehesten ging noch etwas auf der linken Seite über Angelino, der nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte.

Krösche fordert zur Pause mehr Tempo

Beide Teams neutralisierten sich lange Zeit, echte Torchancen gab es im ersten Durchgang kaum. Leipzig fiel im Spiel nach vorne nicht viel ein, RB leistete sich viele Fehlpässe und lief häufig ins Abseits.

Ein Weitschuss von Marcel Sabitzer (42.) war für lange Zeit die einzige gefährliche Situation. "Es fehlen ein bisschen die Tiefenläufe. Wir müssen wesentlich mehr Tempo ins Spiel bekommen", kritisierte RB-Sportdirektor Markus Krösche zur Halbzeit bei DAZN.

Nagelsmann reagierte, brachte Kevin Kampl und Amadou Haidara. Hoffenheim verlor Florian Grillitsch, der in der 55. Minute mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden musste.

Poulsen köpft sich selbst an

Riesenwirbel dann Sekunden vor Abpfiff in der 6. Minute der Nachspielzeit: Poulsen setzte eine letzte von Marcel Halstenberg ausgeführte Ecke zwar in die Maschen, köpfte sich dabei aber selbst an.

Nach anschließenden Videobeweis annullierte Schiedsrichter Manuel Gräfe den Treffer wieder - und raubte den Leipzigern so die erhofften zwei Zähler im Titelkampf.

-----------------------------------

mit Sportinformations-Dienst (SID)