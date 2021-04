Bahnt sich ein Transfer-Hammer rund um Erling Haaland an?

Die spanische Sport und die Mundo Deportivo (beides Barca-nahe Zeitungen) berichteten übereinstimmend, dass Haalands Vater Alf-Inge mit Star-Berater Mino Raiola am Donnerstagmittag in Barcelona gelandet ist. Raiola ist der Berater des Shootingstars. Die Mundo Deportivo hat sogar ein Video der kleinen Reisegruppe zu bieten.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Das Treffen passt ins Bild

Den Berichten zufolge wurden die beiden am Flughafen von einem Vertrauten von Joan Laporta in Empfang genommen - seines Zeichens Präsident des FC Barcelona. Die Sport berichtet weiter, dass ein Treffen zwischen Laporta, Raiola und Haalands Vater im Gange ist. Es braucht nicht viel Phantasie, um auf das Thema zu kommen.

Die Meldung aus Spanien passt ins Bild, denn Raiola hatte zuletzt eine Art "Kriegserklärung" an den BVB gesendet hatte. Message: Der Poker um den Torjäger von Borussia Dortmund ist eröffnet.

Der FC Barcelona gilt schon seit einiger Zeit als sehr interessiert an einer Verpflichtung von Haaland. Der 20-Jährige soll sogar das Transferziel Nummer eins der Katalanen sein - vor allem dann, wenn Superstar Lionel Messi Lebewohl sagen sollte.

Raiola und Laporta sind befreundet

Raiola und Laporta gelten als Freunde, daher macht man sich in Barcelona große Hoffnungen auf einen Deal rund um Haaland, seit Laporta Anfang März zum Präsidenten gewählt wurde.

Neben Barca sind auch weitere Top-Klubs wie Real Madrid und Manchester City an einer Verpflichtung des Norwegers interessiert. Haalands Vertrag in Dortmund läuft noch bis Sommer 2024. Ab dem Jahr 2022 ist eine Ausstiegsklausel in dem Vertrag enthalten.

Der BVB machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass der Klub seinen Starspieler unbedingt halten will. Ein Transfer zu Barca schien sowieso unwahrscheinlich, da die Katalanen einen großen Schuldenberg angehäuft haben.

Es stellt sich nun also die Frage, ob es sich um eine ernsthafte Option, oder ein weiteres Täuschungsmanöver von Raiola handelt. Es wäre nicht das erste des Italieners.