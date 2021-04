Der Abstieg des FC Schalke 04 aus der Bundesliga ist perfekt!

Der abgeschlagene Tabellenletzte verlor am 30. Spieltag im Kellerduell bei Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:0) und kann an den verbleibenden vier Spieltagen nicht mehr den Sprung auf Relegationsplatz 16 schaffen.

Das entscheidende Tor des Tages erzielte Bielefelds Fabian Klos (50.) nach einem unnötigen Ballverlust von Omar Mascarell. Beim Fernschuss des Arminia-Stürmers machte anschließend S04-Keeper Ralf Fährmann keine gute Figur. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Der zuvor bereits verwarnte Schalker Abwehr-Youngster Malick Thiaw sah obendrein in der 71. Minute nach einem Foul an Klos die Gelb-Rote Karte.

In der 80. Minute gab es nach Intervention des Video-Assistenten infolge eines Fouls von Sead Kolasinac an Ritsu Doan noch einen Foulelfmeter für die Arminia, Klos scheiterte jedoch kläglich an Fährmann. Zwar staubte der Bielefelder nach einem missglückten Nachschuss erfolgreich ab, stand dabei jedoch im Abseits.

Erster Schalke-Abstieg seit 1988 perfekt

Für Schalke ist es der vierte Abstieg aus der Bundesliga und der erste seit 1988. Damals musste der Klub als Tabellenletzter gemeinsam mit dem FC 08 Homburg den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. (Tabelle der Bundesliga)

Im Anschluss brauchten die Königsblauen drei Anläufe, um die Rückkehr in die Bundesliga perfekt zu machen: Nach den Platzierungen zwölf und fünf in den ersten beiden Zweitliga-Spielzeiten gelang 1990/91 als Meister der Wiederaufstieg.

Seit der Saison 1991/92 spielten die Schalker ununterbrochen in der Bundesliga und schrammten insbesondere 2001 nur hauchdünn an der ersten Meisterschaft seit 1958 vorbei.