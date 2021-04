Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag mit der erwarteten Spielabsage auf die Mannschafts-Quarantäne des Bundesligisten Hertha BSC reagiert. Die Partie am Sonntag beim FSV Mainz 05 wird abgesetzt. Das sagte DFL-Boss Christian Seifert bei Bild live.

Die Hertha musste nach mehreren positiven Coronatests als erster Bundesligist in komplette Isolation. Für die Mannschaft und den Trainerstab gilt eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Zuvor waren "nur" Zweitligisten von einer derartigen Maßnahme betroffen (KOMMENTAR: Das Kartenhaus Bundesiga droht einzustürzen).

Der Verein hat bei der DFL auch die Absetzung der Partien gegen den SC Freiburg (21. April) und bei Schalke 04 (24. April) beantragt.

Nach Trainer Pal Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic und Offensivspieler Dodi Lukebakio wurde am Donnerstag auch noch Marvin Plattenhardt positiv getestet.

Seifert glaubt nicht an Liga-Abbruch

"Die Gesundheitsämter haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht", erklärte Seifert. Corona sei "eine wahnsinnige Herausforderung für unser Land".

Seifert meinte, es sei "nicht so einfach, eine große Disziplin über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten". Der Liga-Boss ist aber davon überzeugt, dass ein Deutscher Meister regelkonform ausgespielt werden kann: "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Deutsche Meister am 22. Mai feststehen kann."

Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich, der das Team übergangsweise betreuten soll, hatte sich am Donnerstag geäußert: "Wir hatten nach Rücksprache mit unserem Hygienebeauftragen bereits in der letzten Länderspielpause die Hygienemaßnahmen nochmal verschärft und damit auch die Hoffnung, dass der positive Corona-Test von Rune Jarstein ein Einzelfall bleibt. Leider hat sich das nicht bestätigt."

Die häusliche Quarantäne sei "aus gesundheitlicher Sicht der absolut richtige Schritt. Aus sportlicher Sicht trifft uns das natürlich, denn wir haben nun im Kampf um den Klassenerhalt im Mai sechs Bundesliga-Spiele bis zum Saisonende am 22. Mai zu absolvieren."

