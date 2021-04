Hertha BSC musste das gesamte Team in Quarantäne schicken, nachdem sich innerhalb von kürzester Zeit vier Akteure mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Deshalb mussten auch drei Bundesliga-Spiele der Hertha verlegt werden.

Am schlimmsten von COVID-19 betroffen war jedoch mit Rune Jarstein Profi, der sich bereits Anfang April mit dem Virus angesteckt hatte. (Spielplan der Bundesliga)

Er musste kurzfristig sogar im Krankenhaus behandelt werden, ist aber mittlerweile wieder entlassen worden. (Die Tabelle der Bundesliga)

Schmidt: "Erster Schritt des Dramas vorgezeichnet"

"Das ist die schönste Nachricht des Tages", sagte Herthas Vorsitzender der Geschäftsführung, Carsten Schmidt, im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.

"Wenn man mit Corona ins Krankenhaus kommt, ist der erste Schritt eines Dramas leicht vorgezeichnet", sagte Schmidt weiter: "Rune hatte Glück. Er ist ein Hochleistungssportler, er war in sehr guten Händen in der Charité in Berlin."

Schmidt dankte allen, die sich um den Norweger gekümmert hätten.