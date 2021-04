RB Leipzig löst offenbar den Vertrag mit Sportdirektor Markus Krösche nach der laufenden Saison auf. Das berichtet die Bild.

Demnach sollen sich der Verein und Krösche auf die Trennung zum 30. Juni 2021 verständigt haben. Diese soll am Wochenende vereinbart worden sein und werde noch am Montag schriftlich vollzogen. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Dem Bundesliga-Zweiten droht damit im Sommer ein gewaltiger Umbruch. Trainer Julian Nagelsmann wird vom FC Bayern umworben. Sollte die geforderte Ablöse gezahlt werden, gilt sein Abschied als sicher. Der Transfer von Abwehrchef Dayot Upamecano zu den Münchnern steht bereits seit geraumer Zeit fest.

Markus Krösche zu Eintracht Frankfurt?

Krösche war erst 2019 vom SC Paderborn nach Leipzig gekommen - damals als Nachfolger von Ralf Rangnick. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wollte mit Krösche verlängern, doch Verhandlungen blieben ergebnislos.

Nun könnte es den 40-Jahre alten Manager zu Eintracht Frankfurt ziehen. Dort steht er als möglicher Nachfolger für den zu Hertha BSC abwandernden Fredi Bobic auf der Wunschliste, so die Bild.

Krösche hatte in den vergangenen Jahren entscheidenden Anteil daran, dass sich Leipzig als zweite Kraft in Fußball-Deutschland etabliert und in der Saison 2019/20 das Halbfinale der Champions League erreicht hat. (Tabelle der Bundesliga)