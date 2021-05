Ruben Vargas vom FC Augsburg ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte gegen Werder Bremen (2:0) für zwei Spiele gesperrt worden.

Vargas sieht schon früh Rot

Der 22-jährige Schweizer war am vorletzten Bundesliga-Spieltag von Schiedsrichter Robert Schröder am Samstag wegen eines Tritts gegen Werder-Verteidiger Theodor Gebre Selassie in der 13. Minute vom Platz gestellt worden.