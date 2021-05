Der FC Augsburg wird in der nächsten Saison in seine elfte Bundesligasaison in Folge gehen. Bei Werder Bremen ist dieses Szenario alles andere als sicher.(Service: Tabelle der Bundesliga)

Die Fuggerstädter siegten im Abstiegs-Krimi gegen Werder Bremen nach einem harten Kampf und einem kuriosen Spielverlauf mit 2:0 (0:0). (Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER)

Die Treffer für die kampfstarken Gastgeber erzielten Rani Khedira (57.) mit einem Kullerball nach einer Ecke und Daniel Caligiuri (90., Foulelfmeter). Khediras Treffer ist als Abschiedsgeschenk zu verstehen. Der Mittelfeldspieler wird den FCA nach der Saison in Richtung Union Berlin verlassen und absolvierte sein letztes Heimspiel.

"Es ist eine riesige Erleichterung. Das wir das Spiel nach dem Spielverlauf noch geholt haben, das ist unglaublich. Wir sind überglücklich", sagte Khedira nach dem Abpfiff bei Sky. Der Augsburger Retter heißt auch Markus Weinzierl, der den Klassenerhalt mit dem Team bei seinem Heim-Comeback klarmachten.

"Die Mannschat hat es super gemacht und toll gefightet. Das in der Situation und in dem Stress nach Hause zu holen, das ist aller Ehren wert", freute sich Weinzierl.

Bremen droht erster Abstieg seit 1980

Zuvor hatte der gute Schiedsrichter Robert Schröder (Hannover) zunächst den Augsburger Ruben Vargas wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt (13.), kurz nach der Pause sah Bremens Christian Groß wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (49.). Werder empfängt am letzten Spieltag Borussia Mönchengladbach. Es droht der erste Fall in die Zweitklassigkeit seit dem Jahr 1980. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

"Das ist sehr bitter. Wenn du frühzeitig in Überzahl bist und so viele Möglichkeiten hast, dann musst du ein Tor schießen. Wenn du das nicht schaffst, dann ist es zu wenig", sagte Bremens Leonardo Bittencourt bei Sky: "Wir nutzen unsere Chancen nicht und kriegen dann auch noch ein Standard-Tor. Das ist einfach nur zum Kotzen."

Auch Werder-Kapitän Niklas Moisander war die Enttäuschung anzumerken: "Wir haben mit einem Mann mehr gespielt und Torchancen gehabt, aber nicht gescored. Es darf uns nicht passieren, dass wir dann eine Gelb-Rote Karte nehmen."

Bei Augsburg kam der Sieg nach zuvor fünf Niederlagen zur rechten Zeit: Die Mannschaft von "Feuerwehrmann" Markus Weinzierl hätte den Verbleib in der Bundesliga bei Bayern München sicherstellen müssen, kann sich nun aber vorzeitig auf ein elftes Jahr in der Erstklassigkeit einrichten. Den Ausgleich für Bremen verhinderte nach einem Gewaltschuss von Leonardo Bittencourt der Pfosten (72.).

In der kampfbetonten Partie erwies Vargas den Augsburgern früh einen Bärendienst: Nach einer Rempelei mit Theodor Gebre Selassie trat der Schweizer nach. Schiedsrichter Schröder zeigte ihm nach einer Rudelbildung Rot und stand auch nach Inaugenscheinnahme der TV-Bilder zu seiner Entscheidung - zu Recht.

Werder hat keine Antwort parat

Die Bremer waren danach optisch überlegen, erspielten sich auch gute Chancen, die Schüsse von Josh Sargent (21./28.) wurden jedoch geblockt oder gingen neben das Tor (44.). Den Bremern fiel aber insgesamt zu wenig ein, um den verbissen verteidigenden FCA dauerhaft unter Druck zu setzen.

Tatsächlich gelangen den Gastgebern immer wieder Entlastungsangriffe, die auch gefährlich waren. So musste Jiri Pavlenka im Bremer Tor einen Schuss aus spitzem Winkel von Marco Richter entschärfen (45.+2). Nach Gelb-Rot für Groß legte Augsburg sofort zu und nutzte nach einer Ecke die Verwirrung in der Bremer Abwehr zur Führung.

Die Antwort der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt war wenig überzeugend. Bis auf Bittencourts Pfostenschuss kam zu wenig.

