In der Allianz Arena durften nur 250 Zuschauer sein, als Hermann Gerland am vergangenen Samstag beim FC Bayern verabschiedet wurde. Der Applaus für die 66 Jahre alte Co-Trainer-Legende war trotzdem laut, die Szenen berührend.

In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" (erscheint diesen Freitag) hat Gerland mit Chefreporter Florian Plettenberg nicht viele Worte über seinen Abschied verlieren wollen, denn der gebürtige Bochumer hat bereits neue Pläne!

Gerland spricht über seine Zukunft

"Ich werde wieder in das Fußball-Business zurückkehren. Ich werde aber kein Co-Trainer mehr sein und auch kein Trainer mehr", sagt Gerland.

Nicht ausgeschlossen ist, dass er Bald-Bundestrainer Hansi Flick folgt. "Ob ich was beim DFB machen werde?", fragt Gerland: "Wer weiß das schon. Ich habe noch keine Gespräche mit irgendwem geführt."

Klar ist hingegen, dass die gemeinsame Zeit mit Flick für ihn eine besondere war. "Es war für mich eine Krönung, Hansi Flick beim FC Bayern als Trainer erlebt zu haben", sagt Gerland: "Ich habe mit einigen der größten Trainer der Welt zusammengearbeitet, und Hansi hatte außergewöhnliche Erfolge – sieben Titel innerhalb von 18 Monaten, mehr geht eigentlich nicht. Er hat überragende Fähigkeiten. Sein Umgang mit den Spielern und seinem Staff ist außergewöhnlich. Dass ihn Oliver Bierhoff unbedingt als Bundestrainer holen wollte, kann ich sehr gut nachvollziehen."

Aktuell ist Gerland im Heimaturlaub bei seiner Familie. Selbst dort ist er täglich mit seinem Ex-Verein konfrontiert, denn seine Enkelkinder, verrät er, "laufen den ganzen Tag in Bayern-Klamotten rum". Gerland verspricht: "Der FC Bayern wird immer in meinem Herzen sein."

Nagelsmann und Gerland pflegen gute Beziehung

Eine Meinung hat er auch zu Julian Nagelsmann. Gerüchte wurden laut, wonach der Flick-Nachfolger Gerland nicht im Trainerteam haben wollte und er deshalb gehen musste. Nagelsmann selbst dementierte das vehement, auch Gerland.

Denn der Tiger geht aus freien Stücken und pflegt zu Nagelsmann eine gute Beziehung. Zudem verbindet die beiden ein Geheimnis: "Er hat mich vor fünf Jahren gefragt, ob ich in Hoffenheim sein Co-Trainer werden möchte. Ich habe abgesagt, weil ich bei Bayern war, beim besten Verein mit den besten Trainern. Warum hätte ich dort weggehen sollen?"

Nun wird Nagelsmann selbst Bayern-Trainer und Gerland sagt: "Für mich ist Julian Nagelsmann ein erstklassiger Trainer."

Welchen deutschen Co-Trainer Nagelsmann unbedingt nach München lotsen will, warum er keine Stars mehr verpflichten darf und welcher Jungstar sich bei ihm vorstellig machen kann, erfahrt Ihr in der neuen Folge von "Meine Bayern-Woche".