Der FC Bayern treibt die Verjüngung in der Defensive weiter voran!

Nachdem mit Dayot Upamecano ein neuer Abwehrchef bereits für 42,5 Millionen Euro losgeeist wurde, wird der Rekordmeister nun auch ein Top-Talent an sich binden.

Laut SPORT1-Informationen bleibt Josip Stanisic bei den Münchnern.

Stanisic bleibt bei Bayern

Der Vertrag des Deutsch-Kroaten läuft im Sommer aus. Eine Einigung über einen neuen Vertrag ist aber erzielt. (Bundesliga: Die Tabelle)

Die Frage ist nur noch: Ist es ein Profivertrag oder ein Arbeitspapier für die zweite Mannschaft? Darüber soll es laut SPORT1-Informationen schnell Klarheit geben.

Die Zukunft des 21-Jährigen ist deshalb beim FC Bayern noch nicht ganz geklärt, weil Bayern II in der 3. Liga mitten im Abstiegskampf steckt.

Steigt die Reserve in die Regionalliga ab, müsste Stanisic für seine Entwicklung ausgeliehen oder fest zu den Profis gezogen werden. (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Stanisic: Weiter 3. Liga oder fest zu den Profis?

Aktuell trainiert er bei den Profis mit und spielt für Bayern II in der 3. Liga. Dieses Modell ist beim Klassenerhalt der Talente weiter denkbar.

Bei Bayern soll Stanisic jedenfalls weitere Schritte in seiner Entwicklung machen.

Der Linksverteidiger, der auch in der Abwehrzentrale auflaufen kann, debütierte in der Bundesliga gegen Union Berlin bereits und durfte 90 Minuten spielen.

Weitere Einsätze sollen bald folgen.