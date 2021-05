Kein Frust, dafür ganz viel Lust!

Marc Roca blickt auf ein für ihn unzufriedenes Jahr beim FC Bayern zurück. Zumindest was seine Einsatzzeiten anbelangt. In der gesamten Spielzeit kommt er bislang auf nur zwölf Pflichtspieleinsätze und 539 Einsatzminuten.

Denn unter Hansi Flick sind im Zentrum Joshua Kimmich und Leon Goretzka gesetzt. Deren erster Stellvertreter war zumeist der zuletzt verletzte Corentin Tolisso.

Roca spielt kaum, will aber keinesfalls flüchten!

"Marc will in München bleiben und plant keinen Wechsel im Sommer", betätigt sein Berater Christian Wein im neuen SPORT1 Podcast Meine Bayern-Woche.

Roca will sich unter Nagelsmann beweisen

Wein weiter: "Er will sich unter Julian Nagelsmann beweisen. In der neuen Saison werden die Karten neu gemischt."

Tatsächlich könnte Roca in der neuen Saison auf deutlich mehr Einsätze kommen als in seiner Premieren-Spielzeit in München. Nagelsmann ist in Leipzig ein Freund von Rotation gewesen.

Zudem hat der 24 Jahre alte Spanier bei seinen wenigen Einsätzen gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, sich im Mittelfeld der Bayern zu behaupten. Roca ist zwar nicht der Schnellste, dafür ballsicher und technisch beschlagen.

Auch die Bayern-Verantwortlichen haben nach SPORT1-Informationen eine hohe Meinung von Roca und trauen ihm den Durchbruch zu. Für das Zentrum suchen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Chefscout Marco Neppe trotzdem nach Verstärkung. (Wijnaldum-Berater mit überraschender Ansage an Bayern)

