Borussia Dortmund hat den FC Bayern durch seinen Sieg gegen RB Leipzig vorzeitig zum Meister gemacht - eng dran im Titelrennen war einmal mehr aber keiner der Verfolger.

Der BVB liegt vor Bayerns Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach 13 Punkte hinter dem Champion, RB als härtester Verfolger auch schon sieben. (Tabelle der Bundesliga)

Mit einem Augenzwinkern gab die Polizei München deshalb via Twitter eine Vermisstenmeldung heraus. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

"Seit ca. 9 Jahren wird aus der Bundesliga die Konkurrenz vermisst. Sachdienliche Hinweise bitte an den FC Bayern oder jede Polizeidienststelle", schrieb die Polizei und postete dazu das Bild einer "Vermisstenfahndung nach der Konkurrenz".

Polizei gratuliert FC Bayern - und warnt Fans

Die Beamten schlossen daran noch ihren Glückwunsch an den Rekordmeister an, der seinen neunten nationalen Titel in Serie und den 31. insgesamt feierte.

Stichwort Feier: An die Anhänger der Bayern richtete die Polizei noch eine Warnung. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

"Liebe Fans, denkt bitte daran, dass beim Feiern trotzdem die Verkehrs- und Coronaregeln einzuhalten sind", twitterten die Beamten: "Hier verstehen wir keinen Spaß."

