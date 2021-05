Eineinhalb Jahre war Hansi Flick als Trainer für die Mannschaft des FC Bayern verantwortlich. Am heutigen Freitag gibt er in dieser Position seine letzte Pressekonferenz vor einem Pflichtspiel. (Bundesliga: Der letzte Spieltag)

Mit dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Augsburg endete eine kurze, aber sehr erfolgreiche Ära des deutschen Rekordmeisters. (Bundesliga: Die Tabelle)

Wie sich der Cheftrainer sportlich verabschieden will, wie er selbst seine Zeit in München einschätzt und wie er seine Zukunft sieht, all das wird Thema bei seiner letzten Bayern-Medienrunde mit den Journalisten sein.

+++ Was folgt jetzt für Flick? +++

Einen unterschriftsreifen Vertrag des DFB als Bundestrainer hat Flick bereits vorliegen. Nach SPORT1-Informationen ist dieser mit fünf Millionen Euro Jahresgehalt dotiert. Eigentlich sollte die offizielle Verkündung nur noch eine Frage der Zeit sein. Oder zieht es ihn im letzten Moment doch noch zum FC Barcelona?

+++ Sechs Triumphe in einer Saison +++

Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, deutscher Supercup, europäischer Supercup und Klub-WM. All das hat der FC Bayern in der Vorsaison unter Flick geholt. Mit diesem unglaublichen Erfolg hat sich der Coach schon jetzt einen besonderen Eintrag in den Geschichtsbüchern des Klubs gesichert.