Timmo Hardung wird Julian Nagelsmann nicht wie zunächst angekündigt zum FC Bayern begleiten.

Der Teammanager sollte wie der Trainer von RB Leipzig nach der Saison zum deutschen Rekordmeister wechseln. So hatte es der scheidende RB-Coach Nagelsmann mit Blick auf Hardung und Video-Analysten öffentlich erklärt. "Die sind mit mir schon aus Hoffenheim gekommen und ziehen mit mir weiter. Das ist so mit dem Verein abgesprochen."

Nun aber die Kehrwende. Auf einer Pressekonferenz am Samstag erklärte Nagelsmann, der mit den Roten Bullen am Donnerstag das Finale im DFB-Pokal verloren hatte, dass es zu einer Planänderung gekommen sei. In dem angedachte Jobprofil bei den Münchner könne Hardung nicht aufgehen.

Anzeige

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Der Teammanager habe "hier einen sehr guten Job und darüber hinaus auch gute berufliche Optionen." Hardung habe sich weit "über die Rolle des reinen Teammanagers entwickelt und eine Ausbildung zum Sportdirektor angefangen." Die Tätigkeiten, die er bisher bei RB übernimmt, fallen bei den Bayern in den Aufgabenbereich von Teammanagerin Kathleen Krüger und dem Leiter der Scouting-Abteilung, Marco Neppe.

Mit Hardung wolle er weiter befreundet bleiben, sagte Nagelsmann - auch gemeinsame Urlaubspläne blieben bestehen.

Zuletzt wurde auch der ehemalige Bundesliga-Trainer Alfred Schreuder als möglicher Bayern-Co-Trainer gehandelt. Mit diesem hatte Nagelsmann bereits in Hoffenheim zusammengearbeitet. Bei Bayern sind derzeit noch Miroslav Klose und Hermann Gerland im Trainerteam von Hansi Flick, ihre Zukunft ist noch ungeklärt.

Nagelsmann dazu: "Es ist noch keine Entscheidung gefallen, wie mein Trainerteam aussieht."