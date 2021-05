Weltfußballer Robert Lewandowski von Rekordmeister Bayern München steht unmittelbar vor dem erstmaligen Gewinn des "Goldenen Schuhs" als treffsicherster Torschütze in den europäischen Ligen. Am vergangenen Samstag hatte der polnische Nationalspieler beim 2:2 in Freiburg seinen 40. Saisontreffer in der Bundesliga erzielt und damit den Allzeitrekord von Gerd Müller aus der Spielzeit 1971/72 eingestellt.

Mit 80 Punkten rangiert Lewandowski souverän auf Platz eins, dahinter folgen die Superstars Lionel Messi (FC Barcelona/60 Punkte) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/58) auf den Rängen zwei und drei. Der Frankfurter Andre Silva (54) belegt den vierten Platz. Dahinter liegen Kylian Mbappe (Paris St. Germain/52) und Dortmunds Erling Haaland (50) auf den Rängen fünf und sechs.