Einen Tag nach dem Klassenerhalt hat sich Fußball-Bundesligist 1. FC Köln von seinem Sport-Geschäftsführer Horst Heldt getrennt. Das berichteten der Express und der kicker am Sonntagnachmittag übereinstimmend. Der 51-Jährige, einst Profi des FC, übernahm am 18. November 2019 von Armin Veh, sein Vertrag lief bis 2023.

Mit Trainer Markus Gisdol verhinderte der Klub den Abstieg in der Saison 2019/20, in der abgelaufenen Spielzeit wuchs der Druck auf das Duo, Gisdol musste in höchster Abstiegsgefahr nach dem 28. Spieltag gehen.

Unter Interimscoach Friedhelm Funkel schaffte Köln zunächst den Sprung in die Relegation und gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel (0:1, 5:1) schließlich die Rettung.