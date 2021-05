Florian Kohfeldt ist nicht mehr Trainer von Werder Bremen.

Wie der Verein am Sonntagmorgen mittteilte, habe er den Coach mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wie Werder weiter bekanntgab, wird Thomas Schaaf beim letzten Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach und eventuell folgenden Relegationspartien auf der Bank sitzen. Damit bestätigte der Verein SPORT1-Informationen.

Werder stürzt auf Platz 16 ab

Nach dem 0:2 am Samstag beim FC Augsburg war der Traditionsklub auf Relegationsplatz 16 abgerutscht und ist einen Spieltag vor Saisonende mehr denn je vom Abstieg bedroht.

"Leider hatten wir nach dem Spiel in Augsburg nicht mehr die Überzeugung, mit Florian Kohfeldt den Klassenerhalt schaffen zu können. Daher haben wir am Abend nach dem Spiel mit den Gremien beraten und sind am Ende zu dieser Entscheidung gekommen", teilte Werder in einem ersten Statement mit.

Man sei zwar weiterhin von Kohfeldts Qualitäten überzeugt, sei aber zu der Erkenntnis gekommen, "jetzt noch einmal eine Veränderung vorzunehmen, um doch noch den Klassenerhalt zu erreichen", wird Geschäftsführer Frank Baumann in der Mitteilung zitiert.

Thomas Schaaf springt ein

Nun soll also Werder-Legende Schaaf den Abstieg verhindern. Der 60-Jährige, der den Klub 2004 zum Double führte und zuletzt als Technischer Direktor tätig war, wird noch am heutigen Sonntag ins Quarantäne-Trainingslager nach Barsinghausen reisen und die Mannschaft in der Schlussphase der Saison betreuen.

"Wir sind froh, dass Thomas diese Aufgabe in der für den Verein so prekären Situation übernimmt. Wir erhoffen uns von ihm, dass er seine Erfahrung einbringen und die Spieler für das letzte Saisonspiel bestens einstellen kann", teilten die Bremer mit.

Schaaf bezeichnete seine neue Aufgabe als "riesige Herausforderung, aber wir haben noch alle Möglichkeiten, um in der Liga zu bleiben. Wir haben nur wenig Zeit, werden aber alles tun, um mit Leidenschaft, Zuversicht und dem Glauben an unsere eigene Stärke in die Partie zu gehen und am Ende erfolgreich zu sein.“

Trainerwechsel hatte sich angedeutet

Baumann hatte bereits am Samstagabend eine Trennung von Kohfeldt nicht mehr ausgeschlossen.

"Wir haben eine brutal große Enttäuschung, so dass ich keine klaren Aussagen treffen möchte", sagte Baumann im ZDF-Sportstudio auf die Frage, ob Kohfeldt beim letzten Spiel gegen Gladbach auf der Bank sitzen werde.

Nun ist die Entscheidung gefallen.