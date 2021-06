Die Europameisterschaft ist noch im vollen Gange und in der heißen Phase angekommen. Bei den Bundesligisten läuft allerdings schon die Planung für die kommende Saison.

Die Bundesliga-Profis befinden sich im Urlaub, bald steht allerdings der Rückflug in die Heimat an, denn die Vorbereitung für die kommende Saison steht vor der Tür.

Doch wann geht es für welchen Klub los, welche Trainingslager sind geplant und gegen welche Teams wird getestet? SPORT1 hat die Sommerfahrpläne der Bundesligisten zusammengetragen.

Anzeige

DAZN gratis testen und die Bundesliga auf Abruf erleben | ANZEIGE

FC Bayern München

Trainingsstart: 5. Juli mit Leistungstests

Trainingslager: keines geplant

Testspiele: Ajax Amsterdam (24. Juli)

Sonstiges: DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund am 17. August

RB Leipzig

Trainingsstart: 7. Juli (Leistungstests am 5. und 6. Juli)

Trainingslager: 25. Juli bis 1. August in Saalfelden (Österreich)

Testspiele: AZ Alkmaar (17. Juli), HSC Montpellier (23. Juli), Gegner noch offen (31. Juli)

Borussia Dortmund

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 23. bis 31. Juli in Bad Ragaz (Schweiz)

Testspiele: FC Gießen (13. Juli), MSV Duisburg (17. Juli), VfL Bochum (17. Juli), Athletic Bilbao (24. Juli), FC Bologna (30. Juli)

Sonstiges: DFL-Supercup gegen Bayern München am 17. August

VfL Wolfsburg

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 18. bis 24. Juli in Bad Waltersdorf (Österreich)

Testspiele: FC Erzgebirge Aue (6. Juli), Hansa Rostock (10. Juli), Holstein Kiel (14. Juli), AS Monaco (24. Juli)

Eintracht Frankfurt

Trainingsstart: 1. Juli (Leistungstests am 29. und 30. Juni)

Trainingslager: keines geplant

Testspiele: Gegner noch offen (10. Juli, 17. Juli, 20. Juli, 24. Juli, 31. Juli)

Bayer 04 Leverkusen

Trainingsstart: 6. Juli (Leistungstests am 5. Juli)

Trainingslager: 16. bis 23. Juli in Zell am See / Kaprun (Österreich)

Testspiele: SV Wehen Wiesbaden (14. Juli), Dynamo Moskau (18. Juli), FC Utrecht (28. Juli), Gegner noch offen (31. Juli)

Union Berlin

Trainingsstart: 1. Juli (Leistungstests ab dem 28. Juni)

Trainingslager: 1. bis 4. Juli in Bad Saarow, 19. bis 28. Juli in Oberlängenfeld/Tirol (Österreich)

Testspiele: FK Dukla Prag (10. Juli), FC Viktoria Berlin (14. Juli), SG Dynamo Dresden (17. Juli), Gegner offen (23. Juli), Gegner offen (24. Juli), Athletic Bilbao (31. Juli)

Borussia Mönchengladbach

Trainingsstart: 3. Juli

Trainingslager: 17. bis 24. Juli in Marienfeld

Testspiele: Viktoria Köln (10. Juli), SC Paderborn (17. Juli), FC Metz (24. Juli), FC Groningen (31. Juli)

VfB Stuttgart

Trainingsstart: 2 Juli (Leistungstests am 30. Juni und 1. Juli)

Trainingslager: 17. bis 24. Juli in Kitzbühel (Österreich)

Testspiele: FSV Hollenbach (6. Juli), FC St. Gallen (10. Juli), SV Darmstadt 98 (15. Juli)

SC Freiburg

Trainingsstart: 5. Juli

Trainingslager: 15. bis 24. Juli in Montafon (Österreich)

Testspiele: 1. FC Saarbrücken (10. Juli), drei weitere Testspiele geplant

TSG Hoffenheim

Trainingsstart: 4. Juli

Trainingslager: 18. bis 25. Juli in Rottach-Egern

Testspiele: 1. FC Heidenheim (17. Juli)

1. FSV Mainz 05

Trainingsstart: 29. Juni

Trainingslager: 20. bis 28. Juli in Bad Häring/Tirol (Österreich)

Testspiele: Gegner offen (23. Juli), Gegner offen (27. Juli)

FC Augsburg

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 10. bis 18. Juli am Walchsee (Österreich)

Testspiele: Hamburger SV (7. Juli),

Hertha BSC

Trainingsstart: 30. Juni (Leistungstests am 28. und 29. Juni)

Trainingslager: 1. bis 7. Juli in Neuruppin, 25. Juli bis 1. August in Leogang (Österreich)

Testspiele: SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse (1. Juli), MSV Neuruppin (7. Juli), SV Babelsberg 03 (10. Juli), Hannover 96 (14. Juli)

Arminia Bielefeld

Trainingsstart: 30. Juni

Trainingslager: 16. bis 24. Juli in Scheffau (Österreich)

Testspiele: SC Verl (3. Juli), Hannover 96 (10. Juli), Norwich City (28. Juli), Twente Enschede (31. Juli)

1. FC Köln

Trainingsstart: 5. Juli (ab 2. Juli Leistungsdiagnostik)

Trainingslager: 16. bis 25. Juli in Donaueschingen

Testspiele: Fortuna Köln (9. Juli), MSV Duisburg (10. Juli), FC Schaffhausen (18. Juli), SV Elversberg (24. Juli) Almere City (noch nicht terminiert)

VfL Bochum

Trainingsstart: 28. Juni (Leistungstests am 29. und 30. Juni)

Trainingslager: 18. bis 25. Juli in Kronplatz/Südtirol (Italien)

Testspiele: SSVg Velbert 02 (7. Juli), SC Verl (10. Juli), Bonner SC (14. Juli), Borussia Dortmund (17. Juli), MSV Duisburg (17. Juli), FC Parma (21. Juli), FC Turin (24. Juli), Vitesse Arnheim (29. Juli), Gegner offen (31. Juli)

SpVgg Greuther Fürth

Trainingsstart: 3. Juli

Trainingslager: noch nicht terminiert

Testspiele: noch nicht terminiert