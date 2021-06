Robert Lewandowski ist von den Bundesliga-Kollegen zum Spieler der Saison gewählt worden. Das teilte der FC Bayern München am Donnerstag mit.

In der von der Spielergewerkschaft VdV durchgeführten Abstimmung setzte sich der Pole mit 75,9 Prozent der Stimmen klar vor Erling Haaland (BVB/7,1%) und Bayern-Teamkollege Thomas Müller (3,5%) durch. Die Fans hatten sich bei der von Liga und dem Spielehersteller EA Sports organisierten Wahl zum Team of the season zuletzt überraschenderweise für Haaland entschieden.

Für Lewandowski, der mit 41 Toren einen Rekord aufgestellt hatte, war es bereits der fünfte Gewinn des "Silbernen Schuh". Auch 2013, 2017, 2018 und 2020 war der Stürmer als bester Spieler gewählt worden.

In der VdV-Elf der Saison finden sich neben Lewandowski mit Manuel Neuer, Alphonso Davies, David Alaba, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Leon Goretzka sechs weitere Bayern-Akteure wieder.

Die Elf wird komplettiert von Haaland, BVB-Kollege Mats Hummels, Dayot Upamecano, der von RB Leipzig nach München wechselt, und Filip Kostic (Eintracht Frankfurt).

Bei der Frage nach dem besten Trainer erhielt Adi Hütter, der von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach geht, mit 34,0 Prozent den größten Anteil der Stimmen – knapp vor Hansi Flick (29,1). Bester Newcomer wurde Dortmunds Jude Bellingham vor Bayerns Jamal Musiala.