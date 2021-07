Alexander Nübel wird den FC Bayern nach nur einem Jahr wieder verlassen - zumindest auf Leihbasis.

Der 24-Jährige tritt bei der AS Monaco ein neues Abenteuer an, um dort mehr Spielpraxis zu sammeln. Reguliert ist das Engagement auf zwei Jahre, die Bayern können Nübel aber bereits 2022 zurückholen, wenn sie denn wollen. (SPORT1-Bericht: Das ist dran am Goretzka-Gerücht)

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und bei allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Anzeige

Wer vonseiten des Rekordmeisters auf dieses Detail pochte, hat nun Nübel-Berater Stefan Backs verraten.

Salihamidzic hält sich Nübel-Option offen

"Das war besonders Hasan Salihamidzic wichtig", erzählte Backs in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts "Meine Bayern-Woche". "Sollte sich Neuer längerfristig verletzen, dann muss Bayern die Chance haben, den Kronprinzen zurückzuholen. Das war auch der Knackpunkt der Gespräche, weil das Monaco eigentlich nicht wollte."

So seien die Verhandlungen ein "wochenlanges Hin und Her" gewesen, das sogar "diplomatischen Dienst" erfordert habe.

Die Bayern hätten im Allgemeinen große "Zahnschmerzen" gehabt, Nübel gehen zu lassen: "Sie wollten ihn eigentlich nicht abgeben. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn Manuel Neuer irgendwas passiert, wenn er sich verletzt, dann sind sie es natürlich, die es ausbaden müssen, wenn sie keinen starken zweiten Mann haben."

Der EM Doppelpass mit Jürgen Kohler, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Jener starke zweite Mann wurde letztlich Sven Ulreich, der bereits von 2015 bis 2020 bei Bayern unter Vertrag gestanden hatte. Nach einem einjährigen Intermezzo beim Hamburger SV zog es den 32-Jährigen nun zum Rekordmeister zurück.

Einige Anfragen für Nübel an Bayern "haben mich auch überrascht

Bei der Abwägung, ob man Nübel ziehen lasse, hätten am Ende die Pro-Argumente überwogen, erklärte Backs weiter: "Es ging um Nübels Ausbildung. Ausschlaggebend ist dabei der Spielstil von Monaco, das Fußball von hinten rausspielen lässt. Das macht Bayern München auch, wo der Torwart eben ins Spiel einbezogen wird."

Im Zuge von Nübels Entscheidung für Monaco habe der Ex-Schalker auch mehrfach mit Niko Kovac telefoniert. Der 49-Jährige habe seine "Spielidee beschrieben, hat aber auch ganz klar gesagt, was er von ihm erwartet und dass Monaco eben ein Klub ist, der möglicherweise Champions League spielt."

So fiel die Wahl am Ende auf Monaco, obwohl auch andere Anfragen vorlagen: "Einige haben mich auch überrascht", sagte Backs. "Das freut einen natürlich, wenn das Interesse so groß ist."