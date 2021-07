Nach der Vorstellung von Julian Nagelsmann gibt es keine Zeit zu verlieren.

Am Mittwochmittag stand er den Journalisten Rede und Antwort, am Nachmittag leitet der neue Coach des FC Bayern nun sein erstes Training. An der Säbener Straße kehrt wieder der gewohnte Trubel ein.

Der EM Doppelpass mit Uli Hoeneß, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Anzeige

Wie gibt sich Nagelsmann bei seinem ersten Training und welche Spieler stehen im Mittelpunkt? SPORT1 begleitet die Trainingseinheit ab 14.30 Uhr im LIVETICKER.

HIER AKTUALISIEREN

+++ Die Spieler wärmen sich auf +++

Die Spieler haben den Platz betreten und sofort ist Aufwärmen angesagt. Eine lange Ansprache von Nagelsmann gab es nicht.

+++ Das Trainerteam bereitet sich vor +++

Noch immer sind die Spieler nicht auf dem Trainingsplatz angekommen, Nagelsmann bereitet mit seinem Trainerteam aber erste Übungen vor.

Nagelsmann mit Xaver Zembrod © SPORT1

+++ Nagelsmann ist schon da +++

Nagelsmann betritt den Trainingsplatz als erster - bereits um 14.17 Uhr. Noch keine Spur von den Spielern.

+++ Ruhe vor dem Sturm +++

Noch ist der Trainingsplatz leer, das wird sich allerdings gleich ändern. SPORT1 ist mit einigen anderen Medien bereits vor Ort, Zuschauer dürfen sich das erste Training leider nicht vor Ort ansehen.

Die Journalisten warten auf den Beginn des Trainings © SPORT1

+++ Nagelsmanns erste Worte als Bayern-Coach +++

In seiner Vorstellungs-PK hat Nagelsmann gleich ein kleines Sprüche-Feuerwerk aufgefahren und verkündet, dass Manuel Neuer Kapitän des deutschen Rekordmeisters bleiben wird. (Bericht: So lief Nagelsmanns Vorstellung)