Der Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United ist so gut wie perfekt!

Nach langem Hin- und Her vermeldete die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA den bevorstehenden Wechsel in einer Ad-hoc-Meldung am Donnerstag offiziell. Dabei wurde auch die Transfersumme von 85 Millionen Euro bestätigt, von der SPORT1 zuvor bereits berichtet hatte.

Die Summe kann dank diverser Boni aber noch auf über 90 Millionen Euro ansteigen - ein Teil davon wird allerdings auch an Sanchos Ex-Klub Manchester City fließen.

"Die vertraglichen Details sind nun noch abzustimmen und zu dokumentieren. Die formale Abwicklung des Transfers steht zudem unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Absolvierung aller gebotener medizinischer Tests und Untersuchungen", heißt es in der Mitteilung der BVB GmbH.

Weg frei für Sancho

Soll heißen: Neben den Formalitäten steht dem Mega-Transfer nichts mehr im Wege. Sancho und sein zukünftiger Klub sind sich ohnehin schon seit geraumer Zeit einig. Bei den Red Devils soll er die Rückennummer sieben erhalten, die vor ihm schon Vereinslegenden wie David Beckham und Cristiano Ronaldo trugen.

Der 21-Jährige wird einen langfristigen Vertrag über fünf Jahre bis 2026 unterschreiben und auf der Insel fast das doppelte Gehalt bekommen. In Dortmund verdient der Flügelflitzer aktuell etwas mehr als acht Millionen Euro.