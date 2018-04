Ungeachtet der 6:0-Gala gegen Borussia Dortmund reist der FC Bayern München mit Respekt zum Viertelfinal-Hinspiel der der Champions League beim FC Sevilla.

Dem Rekordmeister ist bewusst, dass am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan ein anderer Wind wehen wird. Auf die Frage, ob die Münchner in Andalusien Favorit seien, antwortete Präsident Uli Hoeneß beim Abflug am SPORT1-Mikrofon deutlich mit Nein. "Alle diese acht Mannschaften können die Champions League gewinnen. Wer im Viertelfinale ist, der muss gut sein."

Rummenigge: Dürfen nicht arrogant sein

"Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel", weiß auch Bayerns Vorstandsvoristzender Karl-Heinz Rummenigge. "Statistisch gesehen sind wir in den letzten vier Jahren jeweils gegen spanische Mannschaften rausgeflogen. Bei der Statistik darf man nicht arrogant oder überheblich hingehen."

Suarez und Messi retten Barca beim Bayern-Gegner

Vom Losglück, von dem direkt im Anschluss an die Auslosung gesprochen worden war, will man sich nicht blenden lassen. "Wir treffen auf eine sehr gute Mannschaft, die sehr heimstark ist", sagte Jerome Boateng. Und Thomas Müller ergänzte: "Wir wollen weiterkommen, sind uns aber der Herausforderung bewusst."

Dass Sevilla an einem guten Tag auch der Elite gefährlich werden können, zeigte die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella auch im Achtelfinale, als sie das hochfavorisierte Manchester United aus dem Weg räumte. Zudem spielte Sevilla zuletzt in der Primera Division gegen den FC Barcelona 2:2, führte bis kurz vor Schluss sogar 2:0.

Vidal und Bernat wieder fit

Entsprechend warnte Mats Hummels seine Teamkollegen nach dem Spaziergang gegen den BVB davor, den aktuellen Tabellen-Sechsten der spanischen Liga auf die leichte Schulter zu nehmen: "Mit allem anderen als einer verdammt starken Leistung werden wir verlieren".

Personell steht Heynckes in Sevilla wieder einmal vor zahlreichen Härtefallentscheidungen. Mit Arturo Vidal und Juan Bernat meldeten sich am Ostersonntag zwei weitere Akteure, die gegen Dortmund noch angeschlagen fehlten, wieder fit. Damit steht dem deutschen Rekordmeister bis auf die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Kingsley Coman alle Spieler zur Verfügung.

So können Sie die Partien der Champions League live verfolgen:

Liveticker: SPORT1.de

Live im TV: ZDF/Sky

Live im Stream: ZDF.de/SkyGo