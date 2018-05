Die Champions League 2018 wartet auf ihren finalen Akt. Im Duell zwischen Titelverteidiger Real Madrid und dem FC Liverpool wird der Endspiel-Triumphator ermittelt.

Die Königlichen hatten zuvor den FC Bayern ausgeschaltet, die Engländer um den deutschen Coach Jürgen Klopp die AS Rom aus dem Wettbewerb geworfen.

Doch wo findet das Finale statt?

SPORT1 fasst die wichtigsten Informationen zum Champions-League-Endspiel zusammen.

Wann findet das Champions-League-Finale 2018 statt?

Das Endspiel um die Königsklasse steigt am Samstag, den 26. Mai. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

Wo steigt das Champions-League-Finale 2018?

2018 wird erstmals ein Champion-League-Finale in der Ukraine ausgetragen – im Olympiastadion von Kiew. Die Arena, in der Landessprache NSK Olimpijskyj, ist das Nationalstadion der Ukraine und wurde 1923 erbaut. Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2012 wurde das Stadion komplett umgebaut, in dem auch das EM-Finale stattfand. Seitdem finden im Olympiastadion 70.050 Zuschauer Platz.

In welchen Stadien sind die kommenden CL-Endspiele?

2019 erhielt Madrid mit dem kürzlich erbauten Wanda Metropolitano, der Arena von Atletico, den Zuschlag. Wo das Königsklassen-Endspiel 2020 stattfindet, steht noch nicht fest. Allerdings sind nur noch die Städte Lissabon und Istanbul in der Verlosung.

So können Sie das Champions-League-Finale am 26. Mai in Kiew verfolgen:

Live im TV: Sky und ZDF

Live-Stream: SkyGo und zdf.de

Live-Ticker: SPORT1.de