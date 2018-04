Wenn Pep Guardiola über Jürgen Klopp spricht, fallen meist große Worte. Der Deutsche sei ein "Taktik-Meister", ein "echter Fuchs", sagt der Katalane, der weiß, wovon er spricht: Gegen keinen anderen Trainer hat Guardiola so oft verloren wie gegen Klopp. Beim Wiedersehen am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER und LIVE im Fantalk auf SPORT1) muss nicht nur deswegen ein kleines Wunder her, wenn Guardiola mit seiner Millionen-Elf von Manchester City doch noch das Halbfinale der Champions League erreichen will.

"Im Fußball kann alles passieren. Es sind noch 90 Minuten zu spielen. Wir müssen aufstehen, zurückkommen - und gewinnen", sagt Guardiola vor dem Rückspiel gegen den FC Liverpool. Ein Sieg alleine reicht indes noch nicht: Nach dem deftigen 0:3 im Hinspiel braucht City mindestens drei Tore, um zumindest die Verlängerung zu erreichen. Wie das geht, wissen die Blues immerhin. Im September schickte City die Klopp-Elf in der Premier League mit 5:0 nach Hause.

So schwärmt Klopp nach der Gala gegen Guardiola

Jürgen Klopp, der in Deutschland und England insgesamt sieben Siege in 13 Spielen gegen Guardiola feierte, dürfen all diese Zahlen egal sein. Erstmals seit zehn Jahren kann Liverpool wieder ins Halbfinale einziehen, damals hatte "Pool" ebenfalls in einem rein englischen Duell den FC Arsenal ausgeschaltet. Die Statistik hat Klopp jedenfalls auf seiner Seite: In der Königsklasse gab es bislang 126-mal einen 3:0-Heimsieg im Hinspiel. In 119 Fällen reichte das zum Weiterkommen.

AS Rom mit Durchhalteparolen

Statistik und Spielstärke des Gegners sprechen klar gegen die AS Rom, doch die Italiener klammern sich vor dem scheinbar aussichtslosen Duell mit dem FC Barcelona an Durchhalteparolen. "Wir müssen daran glauben und auf das Wunder hoffen. Wenn wir das nicht tun, kommen wir nirgendwo hin", sagte Coach Eusebio Di Francesco vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER und LIVE im Fantalk auf SPORT1) gegen Barca.

In der katalanischen Hauptstadt war die Roma vergangene Woche mit 1:4 untergegangen. Damit stehen die Chancen auf den ersten Halbfinaleinzug in einem europäischen Wettbewerb seit 1991 denkbar schlecht. Einen Drei-Tore-Rückstand hat Rom in seiner fast 50-jährigen Europapokalgeschichte noch nie wettgemacht, in der Königsklasse kamen aber immerhin acht von 48 Mannschaften nach einem 1:4 auswärts noch weiter (16,7 Prozent).

"Wir spielen Fußball, um solche Möglichkeiten zu bekommen", sagte Di Francesco: "Vorher sagten die Leute, dass wir nichts zu verlieren hätten. Jetzt sieht es so aus, als könnten wir etwas gewinnen." Seine Marschroute: "Wir müssen Risiko gehen, mit Hingabe spielen." Über 60.000 Tifosi sollen zur "extra Waffe" werden: "Es wird schwierig, aber wir müssen unsere Pflicht tun und es versuchen."

Doch das ist gegen die Barca-Stars um Lionel Messi und Marc-Andre ter Stegen wohl leichter gesagt als getan. Der Argentinier traf beim 3:1 gegen CD Leganes, dem 38. Ligaspiel hintereinander ohne Niederlage (Rekord), gleich drei Mal. Die Roma dagegen vergeigte ihre Generalprobe beim 0:2 gegen AC Florenz.

So können Sie die Viertelfinal-Rückspiele am Dienstag live verfolgen:

TV: Sky

Live-Stream: SkyGo

Live-Ticker: SPORT1.de