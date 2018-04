Nach dem Wunder von Rom kannte der Jubel bei den Tifosi keine Grenzen. Nicht nur das Team und die Anhänger des AS Rom feierten nach dem fantastischen 3:0 gegen den FC Barcelona ausgelassen das Erreichen des Halbfinales in der Champions League, auch Klub-Präsident James Pallotta ließ sich von der Euphorie anstecken.

Am berühmten Trevi-Brunnen mitten in der Stadt versammelten sich die Roma-Fans und feierten den Coup. Plötzlich tauchte auch der Roma-Präsident auch, drängelte sich durch die Menge, bis er am Brunnenrand angekommen war. Dann sprang er mit Hose und Hemd in der Brunnen und jubelte den Fans zu.

Rom erstmals seit 1991 wieder im Halbfinale

Die Mannschaft von Trainer Eusebio Di Francesco bezwang Barca mit 3:0 und zog damit nach dem 1:4 im Hinspiel eine Woche zuvor erstmals seit 1991 wieder in eine Europacup-Vorschlussrunde ein. (Ergebnisse und Spielplan der Königsklasse)

Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko hatte die Gastgeber in der 6. Minute in Führung gebracht. Daniele De Rossi, der in der 58. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, und Kostas Manolas in der 82. Minute sorgten dann mit zwei weiteren Treffern gegen den deutschen Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen für das Wunder von Rom.