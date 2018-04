Nicht nur der FC Bayern, auch Real Madrid hat nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League Verletzungsprobleme zu beklagen.

Wie die Marca berichtet, hat sich Außenverteidiger Dani Carvajal eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fällt damit rund drei Wochen aus.

Damit verpasst der 26-jährige Ex-Leverkusen mit Sicherheit das Rückspiel im Santiago Bernabeu am nächsten Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), in einem möglichen Finale in Kiew (26. Mai) wäre der Spanier eventuell wieder einsatzbereit, wie das Blatt berichtet.

In der zweiten Halbzeit kollidierte Carvajal mit Franck Ribery und griff sich direkt an den rechten Oberschenkel, schließlich musste er in der 67. Minute ausgewechselt werden.

Für ihn kam Karim Benzema ins Spiel.