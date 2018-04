Dem FC Bayern droht in einem möglichen Halbfinale in der Champions League die Sperre von gleich sechs Spielern.

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch gegen den FC Sevilla (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) sind Franck Ribery, Robert Lewandowski, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso und Sebastian Rudy mit Gelb vorbelastet und müssten bei einer weiteren Gelben Karte am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel zuschauen. Der deutsche Rekordmeister hatte das Hinspiel in Sevilla mit 2:1 für sich entschieden.

Erst nach dem Viertelfinale werden alle Gelben Karten im laufenden Wettbewerb gelöscht.

Auch beim FC Sevilla sind mit Guido Pizarro, Sergio Escudero, Wissam Ben Yedder, Joaquín Correa und Gabriel Mercado fünf Spieler mit Gelb vorbelastet. Wieder dabei ist Ever Banega, der im Hinspiel wegen einer Sperre zuschauen musste.