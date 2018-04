Die Bayern-Profis Jerome Boateng und Thomas Müller feiern im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) einen Meilenstein.

Die beiden Weltmeister bestreiten gegen die Andalusier jeweils ihr 100. Spiel in europäischen Wettbewerben.

Müller traf beim CL-Debüt

Müller debütierte am 10. März 2009 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon und traf dort, nach seiner Einwechslung in der 701. Minute, gleich zum ersten Mal. 41 weitere Treffer sollten bis vor dem Sevilla-Spiel folgen. Damit ist der 28-Jährige der erfolgreichste deutsche Torschütze in der Champions League.

Boateng feierte sein Europa-Debüt im Jahr 2007, damals noch in Diensten des Hamburger SV. Die Rothosen setzten sich in der Gruppenphase knapp mit 1:0 bei Brann Bergen aus Norwegen durch und Boateng durfte in der Abwehr 90 Minuten durchspielen.