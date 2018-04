Bayern München muss einen erneuten Ausfall des Chilenen Arturo Vidal befürchten. Der Mittelfeldspieler musste beim 2:1 (1:1) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla mit Knieproblemen ausgewechselt werden, wie Trainer Jupp Heynckes berichtete.

Für Vidal, der bereits am letzten Samstag gegen Borussia Dortmund (6:0) wegen einer Prellung gefehlt hatte, war in der 36. Minute der Kolumbianer James gekommen. Auch der Spanier Juan Bernat erlitt beim ersten Bayern-Sieg in Spanien seit 2013 eine Verletzung. Der linke Außenverteidiger zog sich laut Heynckes eine Fleischwunde oberhalb des Knöchels zu, die einen weiteren Einsatz nicht zuließ.

Für Bernat spielte ab der 46. Minute der Brasilianer Rafinha.