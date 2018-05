Am Samstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) steigt der absolute Showdown in der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool in Kiew.

Das Finale wird nicht nur zum direkten Duell der Top-Torjäger Mo Salah und Cristiano Ronaldo. Auch die Trainer stehen wie selten zuvor im Fokus: Jürgen Klopp, der die Reds mit kompromisslosem Offensiv-Fußball zurück in die Erfolgsspur geführt hat, gegen Zinedine Zidane, den umsichtigen Lenker einer erfahrenen Star-Truppe.

Einen Tag vor dem Finale sprach Klopp über seinen Finalplan, seinen Kontrahenten Zinedine Zidane und die Unerfahrenheit seiner Mannschaft in Finals.

Der Trainer der Madrilenen steht noch ab 18.15 Uhr Rede und Antwort.

Die Pressekonferenz des FC Liverpool zum Nachlesen:

+++ Das war's +++

+++ Klopp scherzt mit einem Journalisten +++

Kurz vor dem Ende der PK scherzt Klopp noch mit einem Journalisten über dessen Stimme. "An dich erinnere ich mich", sagt Klopp und kommt gar nicht mehr aus dem Grinsen heraus.

+++ "Die meisten Spieler werden nervös sein" +++

"Die meisten Spieler werden nervös sein. Aber nach dem Pfiff liegt der Fokus auf dem Wesentlichen. Sie sollen das Beste für ihre Mitspieler geben, kämpfen, laufen, schießen, Kopfbälle machen und auch gerne Fallrückzieher, wenn die Situation es zulässt. Am Ende ist es nur ein Fußballspiel. Wir versuchen damit so normal wie möglich umzugehen."

+++ Klopp huldigt Salah +++

"Ronaldo und Messi haben über Jahre hinweg auf diesem Niveau gespielt. Mo hat das Potential dazu, aber das ist für mich auch gar nicht wichtig. Für mich zählt, dass er seine Leistung bringt. Und das macht er. Er spielt eine unglaubliche Saison."

+++ Unterbricht Salah den Ramadan? +++

Gerüchten aus Spanien zufolge unterbricht Reds-Star Mohamed Salah den Fastenmonat Ramadan, um gestärkt ins Finale zu gehen. Klopp dazu: "Religion ist meines Wissens nach privat. Deshalb sage ich dazu nichts. Er wird bereit sein. Mo ist voller Power, das kann ich allen versprechen."

+++ Reals Erfahrung als Nachteil für Liverpool? +++

"Erfahrung hilft immer. Und ich denke auch, dass Real in der Sekunde vor dem Anstoß zuversichtlicher sein wird als wir, weil sie Endspiele gewohnt sind. Aber das Spiel geht länger als eine Sekunde. Niemand hat auch erwartet, dass wir hier sind. Aber wir sind hier. Ich kann nicht glauben, dass wir einen Tor-Rekord gebrochen haben. Aber wir haben ihn gebrochen. Wir sind Liverpool."

+++ Klopp schwärmt von Zidane +++

"Zidane war einer der fünf besten Spieler aller Zeiten. Er ist jetzt zweieinhalb Jahre Trainer bei Real und hat weitaus mehr Titel gewonnen als ich in Liverpool. Er kann zum dritten Mal die Champions League gewinnen. Das hat es vorher noch nie gegeben. Zidane ist brillant. Er ist ein Kämpfer. Er kommt von den Straßen Marseilles und war damals schon ein Kämpfer. Sonst legt man nicht so eine Karriere hin."

+++ "Schon jetzt stolz auf meine Jungs" +++

Klopps Augen funkeln: "Ein Champions-League-Finale ist etwas Riesiges. Ich habe nach der Erfahrung 2013 immer gesagt, dass ich wieder hierher kommen möchte. Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt bin ich hier. Das ist etwas Wunderbares. Und ich bin jetzt schon so stolz auf meine Jungs. Aber jetzt lasst uns Fußball spielen!"

+++ Jetzt spricht Klopp +++

Henderson und van Dijk verabschieden sich. Jetzt steht Klopp der Presse Rede und Antwort.

+++ Europa-League-Pleite "hat geholfen" +++

2016 verlor Liverpool das Europa-League-Finale gegen Sevilla. Was hat das Team daraus gelernt? "Diese Erfahrung hat uns auf jeden Fall geholfen. Wir haben uns weiter entwickelt, sind in die richtige Richtung gegangen. Deshalb sind wir heute hier", erklärt Henderson.

+++ Sonderlob für Klopp +++

Henderson wird gefragt, ob er Klopp und Zidane vergleichen könne. Der englische Nationalspieler antwortet: "Nein, denn ich weiß ja nicht, wie Zidane als Trainer ist. Zu Jürgen kann ich nur sagen, dass er ein fantastischer Trainer ist und sehr wichtig für uns. Was er hier geleistet hat, ist großartig."

+++ "Können ihnen definitiv weh tun" +++

"Alles kann passieren", sagt Henderson. "Wir müssen auf jede Situation vorbereitet sein. Real Madrid hat ein fantastisches Team mit fantastischen Spielern. Wenn wir unsere Stärken ausspielen, können wir ihnen aber definitiv weh tun."

+++ "Alles geben, was wir haben" +++

Der letzte Final-Sieg gegen den AC Mailand ist 13 Jahre her. Schauen sich die Liverpooler das Wunder von Istanbul noch einmal an? "Nein, ich denke wir brauchen keine Extra-Motivation", sagt van Dijk. "So eine Chance hat man nicht alle Tage. Wir wollen alles geben, was wir haben."

+++ Henderson freut sich +++

"Wir wollen Geschichte schreiben. Wir haben es bis hierhin fantastisch gemacht. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen und die Champions League gewinnen", sagt Henderson.

+++ Los geht's +++

Jürgen Klopp betritt das Pressepodium. Zunächst sprechen aber seine beiden Spieler: Kapitän Jordan Henderson und Abwehrchef Virgil van Dijk.