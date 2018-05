Taktieren war gestern, Spektakel ist Trumpf: Die Halbfinals der Champions League boten hohen Unterhaltungswert - und vor allem Tore, Tore, Tore.

Insgesamt 20 Tore fielen in den vier Semifinal-Partien der Königsklasse. Die Halbfinalisten Real Madrid, FC Bayern, FC Liverpool und AS Rom sorgten damit für einen Rekord in der Geschichte der 1992 gegründeten Champions League.

Vor allem Liverpool und die Roma präsentierten sich in Torlaune: Dem 5:2 im Hinspiel an der Anfield Road folgte eine nicht minder turbulente 2:4-Niederlage für Jürgen Klopps Team im Rückspiel.

Die bislang torreichsten Halbfinals hatten jeweils 14 Treffer zu bieten: In den Spielzeiten 1998/99 und 2012/13 - übrigens jeweils mit Beteiligung der Bayern. 1999 gelang nach einem 3:3 bei Dynamo Kiew und einem 1:0-Heimsieg im Rückspiel der Sprung ins Finale. 2013 eliminierte der FCB auf dem Weg zum Triumph in Wembley den FC Barcelona mit 7:0 nach Hin- und Rückspiel.

Dieses Jahr fehlte den Münchnern gegen Real Madrid trotz der Torflut letztlich ein einziger Treffer zum Weiterkommen. "Wenn Bayern und Real gegeneinander spielen, wird es immer wild, weil beide offensiv unglaublich stark sind", sagte Toni Kroos nach dem Spiel im ZDF. Und dabei blieb Cristiano Ronaldo, der mit 15 Toren erfolgreichste Schütze des laufenden Wettbewerbs, in beiden Spielen torlos, nachdem er zuvor in allen CL-Saisonspielen mindestens einmal getroffen hatte.

Liverpool übertrifft Offensiv-Rekorde

Aber vor allem der FC Liverpool garantiert in dieser Saison Spektakel pur: Die stärkste Offensive um Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane und Co. traf allein 40-mal. Auch die bis Mittwoch in allen fünf CL-Heimspielen gegentorlose Defensive der Roma war für Liverpool kein Hindernis. Mane beendete mit seinem Tor in der neunten Minute diese Serie.

Das Trio Salah (10 Tore), Firmino (10) und Sane (9) übertrumpfte zugleich das bis dato erfolgreichste Torschützen-Trio um Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Karim Benzema, dem in der Saison 2013/14 insgesamt 28 Tore gelangen.

Die Reds sind zudem erst das zweite Team nach Real 2012/13, das 20 oder mehr Auswärtstore in einer Champions-League-Saison erzielte.