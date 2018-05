Rekordmeister FC Bayern ist im Halbfinale der Champions League nach großem Kampf gescheitert. Das Team von Trainer Jupp Heynckes kam beim Titelverteidiger Real Madrid trotz bester Chancen nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und verpasste damit das zweite Triple nach 2013. Das Hinspiel hatten die Bayern vor eigenem Publikum 1:2 verloren. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Joshua Kimmich brachte die Bayern früh in Führung (3.), Karim Benzema traf mit einem Doppelpack für die Gastgeber (11., 46.). Real-Leihgabe James erzielte das 2:2 (63.). Madrid trifft im Endspiel auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem FC Liverpool und AS Rom am Mittwoch. (Spielplan und Ergebnisse)

SPORT1 hat die Stimmen zum Drama im Bernabeu:

Mats Hummes (Spieler FC Bayern/im ZDF): "Es ist schwer, das zu fassen. Wenn man es hochrechnet, haben wir zwei Tore hergeschenkt. Real war nicht auf dem Maximum, wir haben sie nicht dahingelassen. Bei Real hat es in der Defensive oft lichterloh gebrannt. Es tut weh, es tut extrem weh. Aber Real hat weniger gravierende Fehler gemacht. Vielleicht muss ich in der 93. Minute schießen und darf auch nicht querlegen. Der nicht geschossene Schuss wurmt mich. Sollten wir nächstes Jahr wieder so eine Konstellation haben, müssen wir mit einer besseren Ausgangslage nach Madrid fahren."

Bei Sky:

"Wir haben Real in beiden Spielen ein Tor geschenkt, das kann man so klar sagen. Das kommt vor, aber das ist auf dem Niveau in einem Champions-League-Halbfinale schon eklatant. Wir waren überlegen, wir waren besser und wir hatten Chancen ohne Ende. Aber das bringt uns gerade leider gar nichts. Obwohl wir eine geile Mentalität an Tag gelegt haben, sind wir letztlich ausgeschieden. Es bringt uns nichts, wenn wir einen geilen Fight geliefert haben. Wenn du am Ende den Titel holen willst, dann musst du die ganz großen Chancen eben nutzen."

Thomas Müller (Spieler FC Bayern/im ZDF): "Es war ein Wahnsinnsspiel. Am Ende hat das Quäntchen Glück gefehlt. Es ist das eingetreten, was wir vor dem Spiel gesagt haben: Madrid hat extreme Probleme in den Halbräumen. Wir waren nach der Führung zu passiv. Wir waren klarer als in München, wie im Hinspiel haben wir dann ein Tor weggeschenkt. Das darf im Halbfinale nicht passieren, da muss zu viel zusammenkommen, dass man doch noch weiterkommt. Wir haben alles investiert, aber heute auch nicht alles richtig gemacht. Der Torwart hat eine überragende Partie gemacht. Es ist schwer zu beschreiben. Wir müssen uns nicht schämen, es tut sehr weh, dass wir diese Möglichkeit nicht genutzt haben. Es war so viel mehr drin. Wir haben so viele Jungs, die oft knapp gescheitert sind. Wir müssen uns die Frage stellen, was machen wir in diesen Partien falsch? Wir sind schon so oft knapp ausgeschieden. Im Fußball geht es immer weiter, auch wenn nach so einem Spiel die Zeit stillstehen sollte. Es hat einfach nicht sollen sein."

David Alaba (Spieler FC Bayern/bei Sky): "Unmittelbar nach dem Spiel ist es schwierig zu sagen, wie es in uns aussieht, aber wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht über das Ausscheiden im Halbfinale, weil heute einfach viel drin war. Wir hätten es sicherlich verdient gehabt, ins Finale einzuziehen. Wir wissen alle, dass wir Torchancen liegengelassen haben. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass wir nicht weitergekommen sind."

... über den Fehler von FCB-Keeper Sven Ulreich: "Wir stehen als Mannschaft zusammen. Wir haben uns nach dem Fehler nicht beeindrucken lassen. Wir haben weitergespielt."

... über den verweigerten Elfmeter nach dem Handspiel von Marcelo: "Ich habe in der Halbzeit in der Kabine mitbekommen, dass es ein Elfmeter war, aber davon haben wir uns nicht ablenken lassen."

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern/im ZDF): "Natürlich sind wir enttäuscht, meine Mannschaft hat ein überragendes Spiel gezeigt. Ich habe meinen Spieler eben schon in der Kabine gesagt, dass ich den FC Bayern noch nie so im Bernabeu gesehen haben. Aber auf diesem Niveau darf man einfach nicht so krasse Fehler machen wie wir im Hinspiel und heute kurz nach der Pause. Wenn man zwei Treffer in Madrid macht, heißt das schon was. Aber wir haben natürlich auch viele Chancen vergeben. Wenn man so hohes Tempo geht, kann es sein, dass vor dem Tor die Konzentration fehlt. Wir sind unverdient ausgeschieden, wenn man beide Spiele sieht. Nur darf man solche Fehler eben nicht machen. Der Pass zum zweiten Gegentor (durch Tolisso, Anm. d. Red.) hätte natürlich nie so gespielt werden dürfen."

Bei Sky:

... zum Ausscheiden: "Wir haben heute ein überragendes Spiel gemacht. Wenn man beide Begegnungen sieht, dann waren wir die bessere Mannschaft. Wie so oft im Fußball sind Kleinigkeiten und Details entscheidend. Im Hinspiel haben wir zwei Geschenke verteilt. Wenn man heute hier eine erste Halbzeit hinlegt, die absolute Weltklasse ist, in die zweite Halbzeit rausgeht und solch einen Fehler macht, dann ist es natürlich schwer, wieder zurückzukommen. Aber da hat meine Mannschaft wieder Charakterstärke gezeigt. Man muss sagen, dass Navas heute der beste Spieler von Real Madrid war. Aber es ist richtig, dass hier und da auch ein wenig die Konzentration vor dem gegnerischen Tor gefehlt hat."

... zum Handspiel von Marcelo: „Wenn ich das so sehe, dann ist es natürlich ein Elfmeter. Aber wir müssen ganz klar sehen, dass wir Geschenke verteilt haben im Hinspiel in München und heute beim 2:1 kurz nach der Pause. Dann müssen wir nicht über den Schiedsrichter diskutieren."

... zur Frage, warum Lewandowski nicht getroffen habe: "Was mir so langsam hochkommt ist, dass wenn einer die Lawine lostritt, dass Lewandowski nicht gut spielt, dann ziehen alle Journalisten nach und Sie ja auch. Er hat heute gekämpft und sehr gut gespielt. Wir haben heute hier im Bernabeu-Stadion zwei Treffer erzielt. Normalerweise muss das für einen Sieg reichen, das ist das Problem. Ich sehe das etwas anders als viele andere."

... zur Frage, ob bei ihm vielleicht ein bisschen Wehmut aufkomme: "Bei mir kommt nie Wehmut auf. Ich bin genau wie meine Mannschaft enttäuscht, weil wir es verdient hatten, ins Endspiel einzuziehen. Dass man in der Champions League ausscheiden kann und keine Garantie hat, ins Endspiel zu kommen, das ist ganz normal. Aber ich sehe das ganz realistisch und nüchtern."

Toni Kroos (Spieler Real Madrid/im ZDF): "Wenn Bayern und Real, diese zwei Mannschaften gegeneinander spielen, wird es immer wild, weil beide offensiv unglaublich stark sind. Wir waren über zwei Spiele hinweg gesehen wohl schlechter, aber jetzt sind wir weiter, das zählt. Letztlich waren wir aber besser als noch vor einer Woche in München. Wir haben die Fehler der Bayern gnadenlos ausgenutzt. Wenn du die Bayern rauswirfst – in dieser Form – dann heißt das schon was. Wie mussten über zwei Spiel gesehen extrem viel laufen, für meinen Geschmack zu viel hinterher. Das kostet extrem viel Kraft."

Bei Sky:

"Es war mal wieder ein Spiel mit vielen Phasen. Bayern ist sehr gut gestartet und in Führung gegangen. Danach haben wir dann angefangen, Fußball zu spielen. Insgesamt muss man sagen, dass Bayern es in beiden Spielen sehr gut gemacht hat, aber wir einfach kaltschnäuziger waren und deshalb weiter sind.“

Zinedine Zidane (Trainer Real Madrid/im ZDF): "Wir haben es uns sehr schwer gemacht. Aber wir haben auch sehr viel Persönlichkeit und Charakter gezeigt. Wir haben es verdient, erneut im Finale zu stehen. Ein tolles Spiel von beiden Mannschaften. Bayern hat fantastisch gespielt, phänomenal. Sie haben es uns sehr schwer gemacht."

Sergio Ramos (Kapitän Real Madrid/im ZDF): "Wir sind sehr, sehr stolz. Wenn man mit dem Herzen und der Seele spielt, wird man belohnt. Wir müssen immer dran glauben. Wir können mit Optimismus ins Finale gehen und hoffentlich den Titel erfolgreich verteidigen. Bayern war sehr, sehr stark, sie haben alles reingelegt. Wir haben beide gelitten, am Ende zählen die Tore."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern): "Irgendwann holen wir uns das Ding schon!"

Niklas Süle (Spieler FC Bayern): "Wir hatten schon viele Möglichkeiten und hätten zwei Elfmeter bekommen müssen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Es ist sehr ärgerlich, dass wir hier rausfliegen. Nach dem 2:2 habe ich nochmal eine kleine Euphoriewelle bei uns gespürt. Aber leider hat es nicht gereicht."

... zum Duell gegen Cristiano Ronaldo: "Für einen jungen Spieler wie mich, der noch nicht so viele Champions-League-Spiele auf dem Buckel hat, ist das eine Wahnsinnssache, gegen so einen Spieler zu spielen. Das hilft mir ungemein für meine Erfahrung, und das nehme ich positiv für meine Zukunft mit."

Lothar Matthäus (Sky-Experte): "Sie haben alles gegeben. Die Bayern waren auch in Madrid die bessere Mannschaft aber leider nicht effizient genug. Es ist ein trauriges, ein enttäuschendes und ein unverdientes Ausscheiden des FC Bayern. Das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass man die Torchancen nicht genutzt hat."

Stefan Effenberg (Champions-League-Sieger mit Bayern 2001): "Es war auf jeden Fall Weltklasse-Unterhaltung vom FC Bayern München und weniger von Real Madrid. Man muss allerdings sagen, dass Real Madrid eiskalt war. Sie haben aus ganz wenig ganz viel gemacht. Verdient hätte es der FC Bayern, das ist überhaupt keine Frage. Das wollen die Spieler natürlich nicht hören, weil einfach die Trauer jetzt so groß ist. Das musst du erst einmal aus den Klamotten rausbekommen. Aber sie haben mich auch in den 90 Minuten in Madrid begeistert."