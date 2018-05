Real Madrid könnte am 26. Mai in Kiew Historisches schaffen. Nach der Titelverteidigung im letzten Jahr könnten Cristiano Ronaldo und Co. zum dritten Mal in Folge die Champions League gewinnen. (Das Finale am Samstag, 26. Mai um 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Dann würden die Spieler vermutlich auch historisch hoch belohnt werden. Denn einem Bericht der Daily Mail zu Folge winken Weltmeister Toni Kroos und jedem seiner Teamkollegen eine Prämie in Höhe von 2,3 Millionen Euro.

Möglich macht diese Summe eine extra Sponsorenzahlung von 80 Millionen Euro für den 13. Titel der Vereinsgeschichte in der Königsklasse.

Deutlich geringer würde die Belohnung für Finalgegner FC Liverpool ausfallen. Jürgen Klopps Spieler sollen angeblich umgerechnet 226.00 Euro einstreichen. Wie viel der Trainer selbst bekommen würde, ist nicht bekannt.