Torhüter Loris Karius vom FC Liverpool hat vor seinen folgenschweren Patzern im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) eine Gehirnerschütterung erlitten. Das ergab eine Untersuchung im Massachusetts General Hospital in Boston.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Herr Karius während des Spiels eine Gehirnerschütterung erlitten hat", teilte das Krankenhaus mit. Die Untersuchung führte Dr. Ross D. Zafonte durch, der auf diese Art von Verletzungen spezialisiert ist und auch für die NFL tätig ist.

Vor seinen Patzern wurde der 24-Jährige von Real-Kapitän Sergio Ramos mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen. Es wurde vermutet, dass Karius' Fehler mit dem Treffer zu tun haben könnten.

Die verbliebenen Symptome bei Karius deuteten laut Zafonte darauf hin, dass das Sehvermögen von Karius gestört war und die Störung wahrscheinlich unmittelbar nach dem Zusammenstoß aufgetreten war. "Möglicherweise beeinflussten solche Defizite die Leistung", heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses.

Der Torhüter befände sich aber auf dem Weg der Besserung. "Karius hat von einer signifikanten und stetigen Verbesserung berichtet", heißt es. "Wir erwarten eine vollständige Genesung basierend auf den Untersuchungsergebnissen."

Die Untersuchung wurde allerdings erst am vergangenen Donnerstag durchgeführt, fünf Tage nach dem Vorfall. Liverpools medizinische Abteilung soll den Torwart in der vergangenen Woche zu dem Spezialisten in Boston geschickt haben. Karius befand sich im Urlaub in den USA.