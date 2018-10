24 Personen, darunter Fans des russischen Vizemeisters ZSKA Moskau, sind in Rom vor Beginn des Champions-League-Spiels zwischen Gastgeber AS Rom und den Russen auf einer Rolltreppe in einer U-Bahn-Station der italienischen Hauptstadt verletzt worden. Fünf davon zogen sich schwere Verletzungen zu.

Die zum Teil betrunkenen Fans tanzten und sprangen auf der Rolltreppe der Haltestelle Repubblica unweit des Hauptbahnhofes Termini, was offenbar zu einer Fehlfunktion der Treppe führte.

Die zum Teil an den Beinen verletzten Fans wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Ein Video, das die Gazzetta dello Sport veröffentlichte, zeigt Menschen auf der Rolltreppe, die sich in rasender Fahrt nach unten bewegt. Am Ende der Treppe stürzen die Menschen, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen, in größerer Anzahl übereinander.

Der Beginn des Spiel mit Anstoß um 21 Uhr wurde von weiteren Vorfällen überschattet. Ein russischer Fan wurde bei Zusammenstößen mit AS-Rom-Tifosi mit Messerstichen verletzt. Die Polizei musste mit Wasserwerfern gegen die gewalttätigen Fans vorgehen. 15 Roma-Fans wurden identifiziert und angezeigt.