Manchester City, Real Madrid oder FC Barcelona? Auf keinen Fall! Der FC Bayern will im Achtelfinale der Champions League mit aller Macht ein Hammerlos vermeiden.

Bayern-Trainer Niko Kovac will dabei offenbar überhaupt kein Risiko eingehen. Er setzt auf exakt auf die Elf, die auch die vergangenen beiden Spiele für die Bayern erfolgreich bestreitete. Das bedeutet im Klartext auch: Sowohl Mats Hummels als auch Thiago bleibt erneut nur ein Platz auf der Bank. Die Innenverteidigung bilden erneut Jerome Boateng und Niklas Süle. Joshua Kimmich und Leon Goretzka bilden die Doppelsechs.

Die Flügelzange bilden erneut Serge Gnabry und Robert Lewandowski, Thomas Müller agiert dahinter. Laut Opta ist es das erste mal seit Anfang 2013, dass die Bayern in drei Pflichtspielen in Folge mit der gleichen Startelf auflaufen.

"Wir sind Tabellenführer, das möchten wir auch bleiben. Da hat man am Montag bei der Auslosung weniger starke Gegner als Real oder Barcelona zu fürchten", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug der Münchner zum letzten Gruppenspiel am Mittwoch bei Ajax Amsterdam. (Champions League: Ajax Amsterdam - FC Bayern ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Der erste Platz in der Gruppe E sei deshalb "ganz wichtig für uns", ergänzte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Remis reicht Bayern zum Gruppensieg

Ein Punkt reicht dem deutschen Rekordmeister, um als Gruppensieger der Auslosung am 17. Dezember im UEFA-Hauptquartier in Nyon einigermaßen entspannt entgegen zu blicken. Dann wären vermeintlich leichtere Gegner wie AS Rom, Olympique Lyon oder Tottenham Hotspur möglich - und eben nicht die Königlichen und deren Gefolge.

Die Mannschaftsaufstellungen:

Amsterdam: Onana - Mazraoui, Wöber, de Ligt, Tagliafico - van de Beek, Blind, de Jong - Ziyech, Neres, Tadic

München: Neuer - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Ribery - Lewandowski

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

