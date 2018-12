Die Gruppenphase in der Champions League ist fast vorbei, 15 von 16 Achtelfinal-Tickets sind bereits vergeben. In der mit Spannung erwarteten Gruppe C haben sich Paris Saint-Germain und der FC Liverpool am Ende durchgesetzt.

Die letzte Entscheidung fällt am Mittwochabend, wenn Olympique Lyon und Schachtar Donezk im direkten Duell um den einzigen noch verbliebenen Startplatz kämpfen.

Mit dem Ende der Gruppenphase steht auch die Auslosung der Achtelfinal-Partien ins Haus.

Auslosung am 17. November

Am Montag den 17. November werden in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon die nächsten Paarungen ermittelt. Die Auslosung beginnt um 12 Uhr.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 12./13. Februar 2019 sowie am 19./20. Februar 2019 ausgetragen. Die Rückspiele finden am 5./6. und 12./13. März 2019 statt. Wie gewohnt spielen die jeweiligen Gruppensieger zuerst auswärts und haben im Rückspiel Heimrecht.

Diese Teams stehen im Achtelfinale:

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Schalke 04

Real Madrid

Atletico Madrid

FC Barcelona

Manchester United

Manchester City

FC Liverpool

Tottenham Hotspur

Paris Saint-Germain

AS Rom

Juventus Turin

FC Porto

Ajax Amsterdam