Borussia Dortmund und Bayern München fürchten Vorjahresfinalist FC Liverpool mit Jürgen Klopp, Schalke 04 droht ein Gigant wie Titelverteidiger Real Madrid oder Manchester City: Die drei Champions-League-Achtelfinalisten aus der Fußball-Bundesliga sehen der Auslosung der ersten K.o.-Runde der Königsklasse am Montag (ab 12 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) mit mulmigen Gefühlen entgegen.

Ein Wiedersehen mit Ex-Coach Klopp "muss es nicht sein", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, "auch wenn wir dran wären." Schließlich hat die Borussia nach dem bitteren Viertelfinal-Aus in der Europa League 2016 (1:1/3:4) noch eine Rechnung mit den Reds offen. Liverpool aber, betonte der einstige Klopp-Zögling Mario Götze, "wäre tough".

FC Bayern gegen Atletico am wahrscheinlichsten

Klopp geht die Sache betont gelassen an. "Mir ist wurscht, wen wir ziehen", sagte er. Ein Duell mit seiner alten Liebe BVB ist für Liverpool mit 17,6 Prozent übrigens am wahrscheinlichsten; das hat der spanische Statistik-Blogger Fran Martinez errechnet. Die Bayern bekommen es demnach am ehesten mit Atletico Madrid zu tun (17,9 Prozent), Schalke mit Pep Guardiolas ManCity (27,8).

Bayern-Coach Niko Kovac erwartet das Los "mit Spannung". Ob Liverpool, Atletico, Manchester United oder Tottenham Hotspur - "das ist alles Topniveau, nicht nur europaweit, sondern weltweit. Wir werden uns strecken müssen." Vom Finale am 1. Juni in Madrid will noch keiner sprechen.

Als Gruppensieger haben die Bayern wie Dortmund den "kleinen Vorteil" (Kovac), nach dem Hinspiel (12./13. und 19./20. Februar) die entscheidende Begegnung (5./6. und 12./13. März) zu Hause austragen zu dürfen. Dass Thomas Müller nach seiner Roten Karte von Amsterdam dann dabei sein kann, ist zumindest fraglich.

Wiederholungen von Gruppenduellen sind in der ersten K.o.-Runde ebenso ausgeschlossen wie nationale Begegnungen.

Auslosung Achtelfinale Champions League:

Topf 1 (Gruppensieger): FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Real Madrid (Titelverteidiger)

Topf 2 (Gruppenzweite): Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, FC Liverpool, Olympique Lyon, Manchester United, AS Rom, Schalke 04, Tottenham Hotspur