Drama an der Anfield Road: Der FC Liverpool hat sich in seinem "Endspiel" das Ticket für das Achtelfinale der Champions League erzittert.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich im abschließenden Gruppenspiel gegen den SSC Neapel mit 1:0 (1:0) durch - der Erfolg geriet aber in den nervenaufreibenden Schlussminuten ernsthaft in Gefahr. (Spielplan und Ergebnisse)

Alisson rettet spektakulär

Letztlich rettete Liverpools Torhüter Alisson mit einem spektakulären Reflex in der Nachspielzeit den knappen Erfolg für die Reds fest. Der Brasilianer war gegen den eingewechselten Arkadiusz Milik aus kurzer Distanz zur Stelle.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot von Liverpool kaufen - hier geht es zum Shop!

Auf der anderen Seite verpasste Sadio Mane nach einem Konter alleine vor Neapels Torwart David Ospina die Entscheidung (90.+4).

Salah düpiert Ospina

Im ersten Durchgang hatte Mohamed Salah (34.) für Liverpool das Tor zum Achtelfinale aufgestoßen, Ospina sah dabei nicht gut aus. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

"Er ist ein Matchwinner, ein Weltklassespieler und er hat es für uns schon wieder getan", lobte Mittelfeldmann James Milner den Angreifer.

Der Ägypter erzielte in seinem neunten Heimspiel in der Champions League für die Reds sein neuntes Tor - nur Klub-Idol Steven Gerrard (14 Tore) gelangen noch mehr. In der Premier League hatte Salah am vergangenen Samstag den LFC mit einem Dreierpack beim 4:0-Erfolg in Bournemouth an die Tabellenspitze geführt.

Neapel macht in der Europa League weiter

Die Ausgangslage war vor dem Spiel besonders knifflig, nur ein Sieg half Liverpool weiter, ein Remis hätte das Aus bedeutet. Mit dem 1:0-Erfolg endete der direkte Vergleich beider Teams unentschieden, nur aufrund der mehr erzielten Tore landete Liverpool vor Neapel.

ANZEIGE: Champions League LIVE bei DAZN - jetzt kostenlosen Probemonat sichern!

Im Parallelspiel löste Paris Saint-Germain mit einem 4:1 (2:0)-Erfolg bei Roter Stern Belgrad seine Pflichtaufgabe und zog als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein. Napoli steigt mit Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti in die Europa League ab. (Die Tabelle der Gruppe C)