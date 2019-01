Giorgio Chiellini hat mit Juventus Turin auf nationaler Ebene alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Einzig der Traum vom ganz großen internationalen Triumph in der Champions League zerplatzte immer wieder.

Auf dem Weg zum ersehnten Henkelpott stellte sich dem Juve-Verteidiger immer wieder Real Madrid in den Weg - genauer gesagt: Cristiano Ronaldo.

"Cristiano hat viele Male gegen uns getroffen und er zerstörte meine Träume viele Male - in Cardiff, in Madrid, in Turin", sagte Chiellini der BBC.

Ronaldo sorgt für Juves bitterste Niederlagen

Zweimal stand die Alte Dame in den vergangenen vier Jahren im Endspiel der Königsklasse. Während Chiellini bei der 1:3-Finalniederlage gegen den FC Barcelona 2015 verletzt zuschauen musste, hinterließ offenbar vor allem das 1:4 gegen Real Madrid 2017 in Cardiff Spuren bei Chiellini. Ronaldo traf damals doppelt.

Zudem verpasste Juve in der Vorsaison auf dramatische Art und Weise das Halbfinale als Ronaldo mit einem verwandelten Elfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit die Königlichen doch noch in die nächste Runde führte.

Durch Ronaldos Wechsel zu Juventus sieht Chiellini nun größere Titelchancen - vor allem in der Königsklasse. "Vorher war die Champions League ein Traum. Jetzt ist es ein Ziel, weil Cristiano der beste Spieler der Welt ist und wir ihn brauchen, um den letzten Schritt zu machen", sagte der 34-Jährige.

Chiellini lobt Ronaldos Einstellung

Vor allem Ronaldos Persönlichkeit sei ausschlaggebend. "Er hat fantastische Fähigkeiten auf dem Platz und abseits des Feldes. Seine Einstellung kann uns helfen - wie er arbeitet, wie er sich auf ein Spiel vorbereitet, wie er sein tägliches Leben gestaltet", sagt Chiellini über die Vorbildfunktion Ronaldos: "Die Mannschaft hat sich verändert."

Juventus gewann bislang zweimal den Henkelpott, der bislang letzte Titel liegt allerdings 23 Jahre zurück. Im Achtelfinale der Champions League trifft Juventus auf Atletico Madrid (20. Februar/12. März).