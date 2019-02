Erstmals seit knapp 38 Jahren reist der FC Bayern wieder zu einem Europacup-Spiel beim FC Liverpool (Champions-League-Achtelfinale: FC Liverpool - FC Bayern Di., ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos dazu auch ab 20.30 Uhr im Fantalk im TV auf SPORT1). Niko Kovac war damals - im April 1981 - neun Jahre alt.

Heute steht er als Trainer des deutschen Rekordmeisters Rede und Antwort.

SPORT1 berichtet vor der Pressekonferenz der Bayern mit Kovac und Thiago im LIVETICKER.

+++ Klopp hat großen Respekt +++

"Wir müssen uns zu hundert Prozent auf diese Partie am Dienstag konzentrieren, sonst haben wir keine Chance", hatte Liverpools Trainer Jürgen Klopp über die Bayern auf der Pressekonferenz der Reds am Mittag gesagt.

+++ Bayern ohne Boateng nach Liverpool +++

Die Bayern sind ohne Jerome Boateng und Franck Ribery zum Champions-League-Kracher beim FC Liverpool aufgebrochen. Nach Auskunft des FC Bayern leide Boateng an einem Magen-Darm-Infekt und sei daher in München geblieben. Ribery sei in der Nacht zum fünften Mal Vater geworden, der Franzose könnte aber noch nachreisen.

+++ Bayern-Präsident Hoeneß heiß auf Liverpool +++

"Ich freue mich, weil das sind ja richtige Challenges", sagte Bayern-Boss Uli Hoeneß: "Da geht es um alles. Da wissen wir anschließend, wie wir international stehen."