Der FC Bayern muss definitiv ohne Thomas Müller das Achtelfinale in der Champions League gegen den FC Liverpool bestreiten.

Wie der Deutsche Meister am Montag erklärte, wurde der Einspruch gegen die Zwei-Spiele-Sperre vom Berufungssenat der UEFA abgelehnt.

Der 29-Jährige wurde am letzten Vorrundenspieltag gegen Ajax Amsterdam vom Platz verwiesen. Der FCB tritt am 19. Februar zunächst auswärts beim Team von Jürgen Klopp an, am 13. März steigt dann das Rückspiel in der Allianz Arena.