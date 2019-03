Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato leitet am Mittwoch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Bayern München und dem FC Liverpool. Es ist das zweite Mal in dieser Saison, dass der 43-Jährige aus Vicenza für ein Spiel des deutschen Rekordmeisters eingeteilt wurde. (Champions League: FC Bayern - FC Liverpool, Mittwoch ab 21:00 Uhr im LIVETICKER und ab 20:00 Uhr im Fantalk auf SPORT1)

Orsato leitete bereits Benfica-Spiel

Orsato, seit 2010 FIFA-Schiedsrichter, pfiff bereits in der Gruppenphase am 27. November 2018 das 5:1 des FC Bayern gegen Benfica Lissabon. Drei Wochen zuvor war er Schiedsrichter beim 2:0 von Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund gewesen. Im vergangenen September leitete Orsato außerdem das 0:0 zwischen Deutschland und Frankreich in der Nations League.

Bei einem Spiel des FC Bayern in der Champions League ist es für Orsato der dritte Einsatz: In der vergangenen Saison war er der Unparteiische beim 2:1 der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla.