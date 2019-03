Nachdem Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 bereits die Segel streichen mussten, liegen die deutschen Hoffnungen in der Champions League voll und ganz auf dem FC Bayern.

Mit dem 0:0 im Hinspiel an der Anfield Road haben sich die Münchner im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool eine gute Ausgangslage geschaffen. Diese gilt es nun im Rückspiel vor heimischem Publikum zu nutzen. (Champions League: FC Bayern München - FC Liverpool, ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos dazu auch ab 20 Uhr im Fantalk im TV auf SPORT1).

SPORT1 hält Sie im Vorfeld der Partie über alles Wissenswerte auf dem Laufenden.

+++ Liverpool trainiert auf 1860-Gelände +++

Der FC Liverpool hat am Morgen auf dem Trainingsgelände des TSV 1860 eine Trainingseinheit absolviert. Das Gelände wurde dabei von der Polizei überwacht.

Auch Löwen-Investor Hasan Ismaik drückt den Reds die Daumen. "Ich wünsche Jürgen Klopp und dem FC Liverpool viel Glück heute in Münchenb und hoffe, dass unser Trainer Daniel Bierofka eine ähnliche Karriere hinlegt. Am liebsten bei unserem TSV 1860", schrieb der Jordanier auf Twitter.

+++ Hamann sieht Bayern vorn +++

Gegen diese Wortmeldung von Didi Hamann werden sie beim FC Bayern mal nichts haben: Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann sieht für den deutschen Rekordmeister gute Chancen auf den Viertelfinal-Einzug in der Champions League. "Ich glaube, dass es eher wieder ein Taktieren als ein Offensivspektakel geben wird. Und das spielt den Bayern mehr in die Karten", sagte Hamann im Interview mit dem Fußballmagazin 11 Freunde.

"Für sie spricht auch ihre größere Erfahrung. Insgesamt sehe ich den FC Bayern München im Vorteil", sagte Hamann, der in seiner aktiven Karriere für beide Vereine aufgelaufen war.

+++ Coman wieder dabei +++

Dabei kann Niko Kovac wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen, Der Franzose kehrt nach überstandenem Muskelfaserriss zurück in den Kader und könnte auf der Außenbahn für mächtig Dampf sorgen. Ob es für den 22-Jährigen allerdings bereits für die Startelf reicht, ließ sein Trainer in der Pressekonferenz am Dienstag noch offen.

Zudem scheint eine Rückkehr des etatmäßigen Linksverteidigers David Alaba zumindest nicht ausgeschlossen. "David hat das Training gestern zumindest in Teilen mitgemacht. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er morgen körperlich und mental in der Lage sein wird, zu spielen", machte Kovac den Fans Hoffnung.

Definitiv verzichten muss der Deutsche Meister neben den langzeitverletzten Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) und Arjen Robben (Wadenverletzung) auch auf Thomas Müller. Der Angreifer wurde von der UEFA nach seiner Roten Karte im Gruppenspiel gegen Ajax Amsterdam für zwei Spiele gesperrt und steht damit erst in einem möglichen Viertelfinale wieder zur Verfügung.

+++ James: "Gefährliches Ergebnis" +++

Ausruhen sollten sich die Münchner auf dem Ergebnis aus dem Hinspiel jedoch nicht. Denn durch das torlose Unentschieden würde dem FC Liverpool in der Allianz Arena bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen genügen. Nicht umsonst nannte James Rodriguez das Remis ein "gefährliches Ergebnis".

Zwar kamen die Bayern nach einem torlosen Unentschieden im Hinspiel in der Historie des Europapokals in drei von vier Fällen weiter, doch ausgerechnet gegen die Reds reichte es im Landesmeisterwettbewerb 1981 nach einem 1:1 im Rückspiel nicht.

In die Karten spielen könnte dem FCB allerdings die Auswärtsschwäche des letztjährigen Finalisten. In der Gruppenphase holte das Team von Jürgen Klopp alle seine neun Zähler vor heimischem Publikum und musste in der Fremde selbst gegen den klaren Außenseiter Roter Stern Belgrad eine Niederlage hinnehmen.

+++ Jürgen Klopp selbstbewusst +++

Jürgen Klopp sieht sein Team gut eingestellt auf Bayern: "Wir sind stark genug, ihnen einen guten Kampf zu liefern. Ich überlege: Wie können wir ihnen Probleme bereiten, die ihnen in dieser Saison noch kein Gegner bereitet hat?" Dafür brauche Liverpool "eine außergewöhnliche Leistung".

Die Fans in der Allianz Arena dürften sich folglich auf einen heißen Tanz freuen.

