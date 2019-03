Trainer Thomas Tuchel vom französischen Meister Paris St. Germain muss weiter um den Einsatz von Stürmerstar Edinson Cavani am kommenden Mittwoch im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Manchester United bangen. Das Hinspiel hatte PSG 2:0 gewonnen. (Champions League: Paris Saint-Germain - Manchester United ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Der Uruguayer Cavani laboriert an einer Hüftverletzung und wird am Samstag im Punktspiel der Ligue 1 gegen SM Caen auf jeden Fall fehlen. "Er steht auf keinen Fall zur Verfügung", sagte Tuchel am Freitag, "und ich will auch weiterhin kein Risiko eingehen."