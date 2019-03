Was für eine Demontage!

Mit 0:7 geht der FC Schalke 04 bei Manchester City baden. Das Aus in der Königsklasse, es hätte bitterer nicht sein können.

Dementsprechend konsterniert war Trainer Domenico Tedesco nach der Partie.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky und aus der Mixed Zone zusammen.

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Sie können sich ja denken, wie es mir geht. Es geht mir schlecht. Wir haben es bis zur 30. Minute ok gemacht. Nach dem Gegentor hatten wir dann einen totalen Leistungsabfall. Wir haben aufgehört, zu glauben, auch wenn das natürlich nicht sein sollte. Spaß hat es heute nur einer Mannschaft gemacht."

...über die kommenden Aufgaben: "Wenn du sieben Tore kriegst und so ausscheidest, ist das extrem bitter. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir schnell wieder unsere Kräfte regenerieren. Wir müssen uns wieder aufrappeln. Wir müssen das Spiel extrem schnell schnell abhaken, am besten heute noch. Es macht keinen Sinn, lange über dieses Spiel zu grübeln."

...über den Zustand des Klubs: Es ist nicht meine Aufgabe, Tiefpunkte zu definieren. Irgendwas ist das Wort auch verbraucht. Wir sind einfach sang- und klanglos ausgeschieden.

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Es ist nicht einfach, sieben Tore in der Champions League zu erzielen. In den ersten 20 Minuten hatten wir zu sehr das Ergebnis aus dem Hinspiel im Hinterkopf. Nach der Führung waren wir viel ruhiger und haben gut gespielt. Natürlich tut es mir Leid für Domenico Tedesco. In seiner Situation ist es nicht einfach. Ich wünsche ihm und Schalke alles Gute."