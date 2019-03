Die UEFA will in einem geheimen Treffen mit der Klub-Vereinigung ECA offenbar über tiefgreifende Veränderungen an der Champions League diskutieren.

Wie das Wall Street Journal berichtet, werde sich der Europäische Fußball-Verband in dieser Woche in Nyon auf erste Gespräche einlassen.

Die ECA ist eine unabhängige Interessenvertretung der europäischen Vereine - und dieser Zusammenschluss der Klubs regt offenbar schon länger eine Reform der Königsklasse an.

Eine Neuerung, die bei dem Meeting offenbar besprochen werden soll, ist ein Auf- und Abstiegsmodus.

Champions League am Wochenende?

Derzeit qualifizieren sich Teams für die Champions League mit dem Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes in den jeweiligen Ligen. Ein Aufstiegsmodus könnte es vermeintlich kleineren Klubs zusätzlich erschweren, ins Konzert der Großen vorzustoßen.

Auch die Austragung von Champions-League-Spielen am Wochenende soll bei dem Geheimtreffen auf der Agenda stehen. Ein weiterer Schritt, der weitreichende Folgen haben würde.

Dass sich die UEFA überhaupt an einen Tisch mit der ECA setzt könnte, hat laut dem Wall-Street-Bericht auch damit zu tun, dass die Überlegungen zu einer von der Champions League losgelösten Super League im vergangenen Jahr konkret diskutiert wurden.

Einen Konkurrenz-Wettbewerb zur bisherigen Königsklasse sei nicht im Sinne der UEFA. Vor 2024 würden jedoch ohnehin keine gravierenden Veränderungen erwartet.