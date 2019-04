Juventus Turin hält ungeachtet des vorzeitigen Scheiterns in der Champions League an Trainer Massimiliano Allegri fest. "Wir machen mit Allegri weiter", sagte Klubpräsident Andrea Agnelli nach dem 1:2 (1:1) von Cristiano Ronaldo und Co. im Viertelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam.

Allegris Vertrag läuft bis 2020. "Das Kader ist jung und kann mit Allegri als Coach weiter wachsen", sagte Agnelli und stellte klar: "Die Champions League bleibt unser Ziel."

Allegri (51), der seit 2014 bei den Bianconeri arbeitet, gab sich ähnlich kämpferisch. "Ich bleibe, weil es noch viel Arbeit gibt", sagte er: "Hätte ich keine Motivation mehr, hätte ich längst den Klub gewechselt. Doch es ist nicht so."

Anzeige

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Juve-Aktie bricht ein

Superstar Ronaldo, der wie im Hinspiel (1:1) per Kopf getroffen hatte (28.), bekam vom Coach ein Sonderlob. "Er hat uns in dieser Saison viel geholfen", sagte Allegri: "Wir haben ihn unter Vertrag genommen, um unsere Erfolgschancen in der Champions League zu steigern, aber Fußball ist keine Mathematik.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Das Scheitern von Juventus machte sich derweil auch an der Börse bemerkbar: Der Wert der Klubaktie fiel am Mittwochmorgen um satte 20 Prozent.