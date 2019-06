Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff hat Teammanager Jürgen Klopp nach dem Champions-League-Triumph mit dem FC Liverpool gratuliert.

"Ich habe mich riesig für Jürgen gefreut. Was er in Liverpool aufgebaut hat, ist der Wahnsinn. Nach so einer Saison hat er es verdient", sagte Bierhoff beim Treffen der Nationalmannschaft am Sonntag in Venlo.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Liverpool hatte das Endspiel der Königsklasse am Samstagabend in Madrid gegen Tottenham Hotspur gewonnen (2:0). Für Klopp war es der erste Titel mit den Reds.